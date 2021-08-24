本报北京8月23日电 （记者王浩）记者从水利部获悉：近年来，随着黑河生态水量调度实践不断深入，东居延海周边生态环境持续向好。黑河尾闾东居延海实现连续17年不干涸，水面面积常年保持在30平方公里以上，东居延海湿地鸟类达123种，栖息候鸟8万多只，生物多样性得到明显改善。

从上世纪60年代以来，受人口增多、工农业发展、水资源总量不足等因素影响，黑河流域下游水量锐减，尾闾河道断流，东居延海于1992年干涸。2000年，国家开始实施黑河水资源统一管理与调度。经过5年努力，东居延海于2005年实现历史性全年不干涸。

作为我国第二大内陆河，黑河是西北地区重要的生态屏障。黄河水利委员会黑河流域管理局不断加强黑河水资源的统一管理和调度，守住水资源刚性约束底线，全面节水、合理分水、管住用水、科学调水，大力推进水资源节约集约利用，提高节水控水成效；持续优化水量分配方案，不断提升水资源精细化调度水平；全力推进黄藏寺水利枢纽工程建设，构建相对完善的水资源配置及调控工程体系。

《 人民日报 》（ 2021年08月24日 13 版）

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