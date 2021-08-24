雄安新区白洋淀水质为近10年最好
2021年08月24日05:21 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报石家庄8月23日电 （记者张志锋）记者日前从河北雄安新区生态环境部门获悉：经过4年多的生态修复治理，雄安新区和白洋淀生态保护工作取得成效，目前白洋淀水质为近10年来最好水平。
雄安新区设立以来，其规划建设尤为重视白洋淀生态修复和保护。2018年以来，南水北调为白洋淀支流大清河补水4次，补水河道地下水水位回升明显。103个淀中村、淀边村建设了115座小型污水处理设施。
如今，白洋淀生态环境治理基本实现阶段性目标。淀区整体水质由2017年的劣Ⅴ类提升到2020年的Ⅳ类，淀心区平均水质达到Ⅲ类。今年1至6月，白洋淀8个国考点位水质全部达到或优于Ⅳ类。府河、孝义河、瀑河、白沟引河等4条主要入淀河流及上游流域50个河流断面水质全部达到或优于Ⅳ类，为近10年来最好水平。
版式设计：蔡华伟
《 人民日报 》（ 2021年08月24日 13 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 央行易纲：促进实际贷款利率下行 小微企业综合融资成本稳中有降
- 人民网北京8月23日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行行长、国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲今日主持召开了金融机构货币信贷形势分析座谈会，研究当前货币信贷形势，部署下一步货币信贷工作。易纲表示，下一步要促进实际贷款利率下行，小微企业综合融资成本稳中有降。…
相关新闻
- 评论
- 关注