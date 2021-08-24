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雄安新区白洋淀水质为近10年最好

2021年08月24日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报石家庄8月23日电  （记者张志锋）记者日前从河北雄安新区生态环境部门获悉：经过4年多的生态修复治理，雄安新区和白洋淀生态保护工作取得成效，目前白洋淀水质为近10年来最好水平。

　　雄安新区设立以来，其规划建设尤为重视白洋淀生态修复和保护。2018年以来，南水北调为白洋淀支流大清河补水4次，补水河道地下水水位回升明显。103个淀中村、淀边村建设了115座小型污水处理设施。

　　如今，白洋淀生态环境治理基本实现阶段性目标。淀区整体水质由2017年的劣Ⅴ类提升到2020年的Ⅳ类，淀心区平均水质达到Ⅲ类。今年1至6月，白洋淀8个国考点位水质全部达到或优于Ⅳ类。府河、孝义河、瀑河、白沟引河等4条主要入淀河流及上游流域50个河流断面水质全部达到或优于Ⅳ类，为近10年来最好水平。

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2021年08月24日 13 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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