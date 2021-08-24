扩大开放，中国为世界复苏提供机遇（全球抗疫复苏中的中国贡献④）
新冠肺炎疫情发生后，世界经济受到严重冲击，国际贸易投资急剧萎缩。同时国际格局加速演变，不稳定性不确定性上升，国际社会面临多边与单边、开放与封闭、合作与对抗的重大考验。
面对复杂严峻的国际疫情和世界经济形势，中国对外开放的决心坚定不移，不断推出新举措、展现新作为，为各国合作提供新机遇，为世界经济复苏注入新动力。
高水平开放 步履不停
“中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境，积极扩大进口，扩大对外投资，为世界经济稳定作出贡献。”2020年3月，疫情在全球多点暴发之际，中国国家主席习近平在二十国集团领导人特别峰会上庄重承诺。
面对疫情带来的风险挑战，中国重信守约，扩大对外开放“好戏连台”。
——举办一系列重大国际经贸展会。2020年以来，在确保防疫安全的前提下，中国已举办了第127-129届广交会、2020年服贸会、第三届进博会、首届消博会，聚焦不同开放领域，为全球企业搭建起开放共赢的合作平台。
——推动建设更高水平开放型经济新体制。从全面实施《外商投资法》和相关配套法规，到继续缩减外资准入负面清单；从自贸区扩容至21个，到出台海南自由贸易港建设总体方案；从不断完善公开透明的涉外法律体系，到强化知识产权保护，中国持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，向外资敞开大门。
——维护国际自由贸易体制，完善全球经济治理机制。一年多以来，中国持续挖掘外贸增长潜力，进一步降低关税水平、取消非关税壁垒，主动扩大进口；推动高质量共建“一带一路”，畅通国际贸易大通道；签署并率先批准区域全面经济伙伴关系协定；积极参与联合国、二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等机制合作。从双边到多边，从区域到全球，中国与世界的经济互动迈向更高水平。
“中国持续扩大开放、深入开展对外合作从未停步。”希腊国际关系学者佩拉·卡尔帕索塔基由衷赞叹。
“在国际贸易投资急剧萎缩、人员货物流动严重受阻，全球产业链供应链遭受冲击之时，世界需要大国挺身而出，来维护开放型世界经济。关键时期，中国发挥了中流砥柱作用。”对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉在接受本报记者采访时分析，一系列扩大对外开放的政策表明，中国将继续坚持对外开放基本国策，并坚定支持经济全球化、推动全球经济治理体系改革。
多层次合作 造福世界
8月11日，上海国家会展中心，第四届进博会首场线上路演举办。强生、罗氏、雅培等外企纷纷“剧透”今年参展亮点，为进博会“预热”。尽管世界经济寒流阵阵，但“四叶草”内暖意融融。第四届进博会筹备进入冲刺阶段，已有20多家外企提前一年多锁定第五届进博会展位。
在国际社会看来，一个更加开放的中国、一个拥有14亿多人口的超大规模市场，意味着无限机遇。
——更多国家和地区从对华贸易中提振信心。2020年和2021年上半年，中国对东盟、欧盟、美国、日本和韩国等主要贸易伙伴的进出口额保持正增长。2021年上半年，中国对“一带一路”沿线国家货物贸易额同比增长37.9%。目前，中国是全球第一大贸易国，是120多个国家和地区的最大贸易伙伴，与26个国家和地区签署了19个自贸协定。
——更多外资和跨国企业视中国为机遇热土。2020年，中国吸收外资的全球占比大幅度提升至19%，取代美国成为全球最大外资流入国。今年前7个月，中国实际利用外资6721.9亿元人民币，同比增长25.5%；上半年新设外资企业超过2.3万家，增长47.9%。
“中国高水平开放为国际市场带来利好”“中国与世界各国共享改革开放的发展成果”“中国给世界带来充沛的活力和丰富的机会……”各大外媒对中国高水平开放如是评价。
作为新时期中国对外开放的闪亮名片，“一带一路”在疫情期间展现强大韧性与活力，助力世界各国抗击疫情、重启经济。在亚欧大陆，中欧班列开行数量逆势上扬，成为防疫物资运输和各国携手抗疫的“生命通道”；在东非地区，由中企承建并参与运营的亚吉铁路保持货运畅通，并开启农产品冷链运输，为保障民生发挥了重要作用；在万里之外的拉美，该地区接种新冠疫苗的65%来自中国……
“中国为世界经济复苏提供了坚实保障。”中国人民大学重阳金融研究院研究员卞永祖向本报记者指出，一方面，中国率先控制疫情、实现经济正增长，向全世界提供医疗物资、新冠疫苗、工业制成品等，为稳定全球产业链供应链、保障国际贸易运转顺利作出了巨大贡献；另一方面，中国自主开放政策打出“组合拳”，为受疫情冲击的全球企业来华投资创造了便利条件。
新发展格局 前景无限
2020年10月底，北京，一场会议举世瞩目。中共十九届五中全会提出，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。国际舆论热切关注，新发展格局意味着什么？中国对外开放的决心有多大？
几天后，习近平主席在第三届进博会开幕式主旨演讲中指出：“这决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。”
乱云飞渡仍从容。在逆全球化思潮泛起，单边主义、保护主义蔓延之时，习近平主席强调“让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场”，给世界经济寒冬注入暖流。
近期，各大外企陆续发布最新季度财报，中国市场表现抢眼——欧莱雅集团今年二季度中国大陆市场销售额增长34.2%；阿斯利康上半年在华业务增收21%，中国市场营收占新兴市场总收入的59%；通用汽车二季度在中国市场零售销量超过75万辆，同比增长5.2%。
“‘双循环’强调内需和外需均衡协调。随着中国内需市场的扩大、居民收入的提高，全球企业都将获得更多商机。”卞永祖指出，新发展格局还强调创新驱动。随着中国经济高质量发展，中国将成为创新型经济体，为世界各国提供更多优质产品和服务。“因此，‘双循环’绝不是、也不可能是闭关内顾，而意味着更高水平的对外开放。”
不拒众流，方为江海。随着中国一项项对外开放政策落地，国际社会感受到中国推动构建开放型世界经济的决心和诚意。
亚投行副行长兼秘书长艾德明表示，从中国提出的“双循环”理念中可以看出，在促进国内经济发展的同时，中国正以开放的姿态为世界经济助力。这种兼顾国内与国际的理念，为世界经济的新发展提供了中国方案。希腊学者、中国问题专家佩拉·卡尔帕索塔基表示，未来，中国庞大的内需市场将和外部市场更为紧密结合，为经济增长提供稳定动力，也将为全球经济复苏和发展注入更强信心。
“欢迎中国继续以更加开放的姿态拥抱全世界！”哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜塞克的真挚话语，正是世界各国的普遍心声。
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