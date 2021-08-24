本报记者 李 婕

近期，沪深两市上市公司“半年报”密集披露。上市公司的业绩，从一个侧面反映出中国经济发展的整体状况。上半年，上市公司交出的成绩单“含金量”如何？专家分析，在中国经济稳健复苏的背景下，上市公司整体业绩呈现与宏观经济发展相一致的走势。透过“半年报”，也可感受到经济高质量发展的步伐。

多数企业实现盈利

成功交付北京冬奥村等标杆性工程项目，新开发电力、汽车、化工等行业的龙头客户……尽管受原材料价格上涨等多重因素影响，格力电器发挥品牌、技术优势，不断为高质量发展积蓄力量。

格力电器近日发布2021年半年报显示，上半年公司实现营业总收入920.11亿元，同比增长30.32%；实现归属于上市公司股东的净利润94.57亿元，同比增长48.64%。

与格力电器相似，上半年许多上市公司业绩跑出不错的态势。截至8月23日，沪深两市千余家企业披露今年半年报，扭亏为盈、盈利增长等成为高频词汇，一些企业甚至增长数倍。

机构数据显示，剔除银行和非银金融行业后，已披露半年报的1414家上市公司合计实现营业收入5.63万亿元，同比增长33%，累计实现总体盈利4448.41亿元，同比增长61%。

在上述1414家上市公司中，有1303家公司上半年实现盈利，占比92%。其中，931家公司实现盈利增长，117家公司扭亏为盈，合计1048家，占比74%。311家公司盈利增速翻倍，占比达22%，其中29家公司盈利增长超过10倍。

“从半年报数据来看，上半年上市公司总体财务状况不错。”中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军对本报记者表示，这反映了中国经济恢复增长背景下，上市公司业务表现良好，呈现与宏观经济发展相一致的走势。

政策助力业绩回升

上半年哪些行业业绩好？从已有半年报信息来看，医药生物、电子、汽车、化工、机械设备等行业表现突出。

上市公司广泛涵盖国民经济行业大类，从业绩增长看，也呈现结构性特征。赵锡军说，相比之下，战略性新兴产业、互联网相关产业以及新业态领域发展更快，这也与疫情发生后消费习惯等方面的变化相关，体现了疫情对不同行业的不同影响。

与此同时，减税降费等宏观政策利好助推上市公司业绩普遍回升。多家企业在半年报中提到，高新技术企业税收优惠、小型微利企业税收优惠等政策支持，助力其经营成本降低、业绩增长。

江苏博云塑业股份有限公司上半年公司主营业务保持良好的增长态势。博云塑业有关负责人表示，一系列国家政策和减税降费等资金方面的大力支持，为公司发展营造了良好的营商环境，提供了强有力的支撑。

将制造业企业研发费用加计扣除比例提高到100%；将运输设备、电气机械、仪器仪表、医药、化学纤维等制造业企业纳入先进制造业企业增值税留抵退税政策范围……今年以来，一系列政策为企业带来实际利好。“上市公司数据表明，一系列宏观经济政策支持、推动复工复产等举措取得了良好效果。”赵锡军说。

转型升级步伐加快

“上半年研发投入同比增长30%”“公司目前拥有数百项专利和授权”……各家企业半年报中，科技创新和研发投入成为另一大看点。作为中国经济高质量发展的领跑者、排头兵，近年来，中国上市公司持续加大科技创新投入，加快转型升级步伐。

2020年沪深两市数据显示，沪市方面，主板实体类公司研发投入金额合计约5400亿元，同比增长16%，其中530余家公司研发投入总额超亿元。深市方面，非金融类公司研发投入金额合计4444.8亿元，同比增长10.8%，连续3年保持增长。研发投入超过10亿元的公司有66家，5家公司研发投入超过80亿元。

赵锡军说，近年来，企业和全社会逐渐形成一个共识，即中国经济往后发展要走科技创新的路子。从半年报数据可以看出，上市公司更加注重科技研发，这在投入和成果中都有所反映。

后市方面，赵锡军认为，上市公司仍有望保持良好发展势头，但疫情变化、各国政策调整、气候异常等因素为宏观经济带来不确定性，后续应特别关注国际形势变化，尤其是市场和大宗商品价格波动等。

国信证券分析，当前经济基本面依旧强劲，未来中国经济发展“内需、科技、绿色”结构性方向明确，在这些领域中最具成长性的公司，将拥有更多的投资机会。

(责编：杨光宇、胡永秋)