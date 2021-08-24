本报记者 叶 子

浙江省温州市平阳县凤卧镇凤林村。

资料图片

浙江省温州市实验中学与泰顺县罗阳二中同学通过互联网共上一堂课。

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位于浙江省宁波市中意宁波生态园启迪科技城10号楼的消薄飞地。

张雨梦摄

宁波消薄飞地吸引了一批初创型科技企业，图为入驻企业万户纳美科技（浙江）有限公司的员工正在生产订制的文化衫。

张雨梦摄

山有所呼，海有所应。山海携手，合作共赢。

山海协作工程是习近平同志在浙江工作期间作出的重大战略决策，也是“八八战略”的重要内容。《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》明确，浙江高质量发展建设共同富裕示范区，其战略定位之一就是要建设城乡区域协调发展引领区。

对于浙江来说，省内的山区26县依然与全国、全省存在发展差距，表面上看，这是浙江实现共同富裕的发展短板，实际上也是潜力所在。共同富裕路上，一个也不能掉队。浙江正进一步完善省域统筹机制，创新实施山海协作升级版，推动山区26县跨越式高质量发展，念好新时代“山海经”，为全国推动共同富裕提供省域范例。

教育共享

城乡学子共上一堂课

“感谢泰顺同学的演示，这样就折成了一个平行四边形，大家看懂了吗？给他们小组掌声鼓励鼓励吧！”

7月16日下午3时许，记者在温州市实验中学体验了一堂特殊的互联网共享课堂。这是温州市实验中学七（6）班的同学与泰顺县罗阳二中七（2）班的同学共上的一节“折向未来”数学思维拓展课。眼前是温州市实验中学的同学，背后的大屏幕上，一半是温州市实验中学课堂的实时情况，另一半是泰顺县罗阳二中的课堂情况。同学们4-6人为一组，共同讨论如何用一张长方形纸片折出一个平行四边形。

在教师的指导下，两地同学通过互联网连线讨论，你提出一个想法，我抛出一种可能，最后派出代表，一个讲解原理、一个演示折法，很快就找出好几种不同的方法。课堂上，“山海零距离 思维共生发”和“‘互联网+’让教育共富”的字幕格外显眼。

泰顺是温州市西南部的一个山区县，县域森林覆盖率达76.1%，属于山海协作中经济比较薄弱的山区县。2019年，温州市鹿城区和泰顺县两地携手，在浙江省内率先开出“互联网+义务教育”5G同步课堂，将山海协作延伸到教育领域。从最初的知识交流，到探索教学方式创新，教育共同体的建设，让城区的优质教育资源“飞”入了山区孩子的课堂。

“经过两年的探索，我们发现两地课堂的差异，更多是体现在教学的方式方法上。比如‘折向未来’就是让学生在游戏中学数学，在协作解题的过程中实现思维拓展与共生。”温州市实验中学教育集团党委书记、校长黄慧表示，通过“互利网+”的方式，优质教育资源得以跨山越海，谱写了教育共富新篇章。

“我上过很多次这样的共享课堂，通过这样的学习，我体会到团队协作的力量，就像每个人的想法只是一滴水，汇聚起来就是汪洋大海。”参与其中的温州市实验中学初二学生胡译文开心地说。

网络另一端的罗阳二中郭钰晗同学说，自己动手操作的教学方式让她深深体会到数学的魅力，互联网的实时互动也让她感受到高科技带来的帮助。“这样的方式让我们可以跨区域互相交流、沟通，尤其是同学们的思维方式不一样，在互动学习中碰撞出思维的火花，数学课变得更有意思了。”

推动义务教育优质均衡发展，建成覆盖城乡的学前教育公共服务体系，探索建立覆盖全省中小学的新时代城乡教育共同体，共享“互联网+教育”优质内容，这是山海协作的题中之义。

协作期间，鹿城区投资3500万元兴建鹿泰实验幼儿园，将于今年秋季投入使用；在原有32个智慧录播教室的基础上，投入100万元在鹿城学校建设双向交互式录播教室，开通学校专有网络空间，实现了同步课堂、专递课堂全覆盖；依托鹿城教育云共享平台统整名师资源、课程资源，实现优质教育资源在优质学校和受援学校之间的流转、共享……2020年疫情防控期间，鹿城区还推出精品网课600余节，课程资源同步向泰顺3万余名学生开放。

据统计，截至2020年底，温州市山海协作“互联网+义务教育”结对帮扶学校21所，结对学校共开展同步课堂近1000节，同步教研近600节，网络研修或专递课堂近300次，累计参与活动师生近60000人次，开展线下各种帮扶活动30多次，选送13名骨干教师到鹿城区学校挂职锻炼。

不只在温州，教育领域的山海协作已在浙江省内遍地开花。通过校际结对、联合办学、互派教师，浙江省内1500所中小学开展校际结对，8所省属高校与衢州学院、丽水学院展开合作，让山区百姓享受到更加便捷、更高质量的教育资源，让帮扶活动惠及师生、落地有声。

共建园区

好风景换来好前景

古色古香的老式建筑与修葺一新的红色革命主题墙相映成趣，红军庭院、生态停车场、旅游公厕等配套一应俱全……炎炎夏日，温州市平阳县凤卧镇的凤林村里，过来研学体验的游客不少。

“这几年，村里的面貌可真是大变样哩。”看到记者来，村民郑大爷笑着说。

就在几年前，凤林村还是另一副模样。因缺乏规划，村里古建筑无人修缮而破败不堪，基础设施也几乎空白，严重阻碍了发展的脚步。平阳县副县长郑义告诉记者，村容村貌的变化，离不开山海协作工程的实施。

2007年，平阳县被列为浙江省山海协作受援县，与省辖县级市乐清市形成结对关系。此后10年，平阳县累计接受乐清市援建资金2390万元，援建项目533个，主要是投向西部山区相对不发达的地方。

2018年，浙江省提出打造“山海协作”升级版，两地锚定“优势互补、合作共赢”的目标，共同掀开新一轮、深层次的协作发展。当年5月，平阳县人民政府、乐清市人民政府签订山海协作生态旅游文化产业园共建协议，将“山”与“海”的资源优势进行有机结合，以生态文化旅游为主轴，以“一园”为核心、以“生态＋文化”特色项目“多点”布局为拓展，聚焦产业合作、平台建设，深化乡村振兴和社会事业合作，落实援建项目，不断把山海协作工程引向深入。

为了推进产业园实行公司实体化运行，2018年，平阳县旅投公司和乐清市国投公司各出资1亿元，联合成立浙江平悦旅游开发有限公司。平台的升级、体制机制的建立，不仅让产业园的发展有了抓手，更成为平阳社会力量投资的“香饽饽”。郑义透露，平阳和乐清合作成立招商机制，3年来，在政府投资的撬动下，浙江省内发达地区到平阳来投资的项目有35个，总投资近50亿元，带动效应非常强劲。

凤林村红色研学基地就是山海协作生态旅游文化产业园的重要成果。凤卧镇本就是浙江省著名革命老区，1939年7月中共浙江省第一次代表大会就在凤卧镇召开，这里的红色旅游资源独特而丰富。

2019年，平阳、乐清双方经过实地考察、精心选址，最终选定具有区位优势、交通便利、具备产业发展潜力的凤林村，作为合作共建乡村振兴示范点，聘请了专业机构及专家团队，编制村庄9年发展计划和乡村旅游发展规划。最终，他们为凤林村规划下目标：以红色旅游为主题，打造“浙江红色第一村”品牌。

如今，总建筑面积1.2万平方米、总投资5000万元的凤林村红色研学基地已经开门迎客。负责人陈云表示，基地设有理论宣讲、红色研学、文明实践、红色历史、文化展示等5大区块，旨在将红色文化转化为红色产业，采取培育、体验、实践、游学、旅居等多种形式，向外界传递出凤卧“红色小镇”金名片。

“在研学基地的带动下，凤卧去年的游览量超过了20万人次。今年仅上半年，平阳的游客就达到126万人次，在旅游经济带动下，民宿、餐饮、农业种植园等都发展起来了！”郑义激动不已。

一子落而满盘活，好风景换来好前景。平阳县发改局副局长郑洪卫介绍，按照“一园多点”的开发模式，除了山海协作生态旅游文化产业园，平阳还有海洋休闲旅游度假区、苏步青故里文化旅游基地、红都文化旅游教育基地、古屋文化博览体验园、畲族民俗旅游风情小镇、茶文化康养基地和都市田园观光体验基地等，未来山区县的经济内生动力将被进一步激发，“造血”功能更加强大。

打造“飞地”

集体经济有活力

盛夏时节，位于浙江省衢州市常山县聚宝村的500多亩荷塘花开正盛，游客络绎不绝。村民经营的小超市里，莲子、土鸡蛋、小龙虾等卖得正俏。

聚宝村村委会副主任罗群介绍，通过土地流转，聚宝村打造了500余亩荷塘景观，还在塘里养殖小龙虾、青虾，形成“河面赏花、河里养虾”的绿色发展模式。通过莲子加工等产业，村集体累计增收50万元以上，也带动了村民实现家门口就业。

本是集体经济薄弱村的聚宝村，发展致富产业的资金从哪来？

答案来自于近400公里外的慈溪高新区上林英才产业园。这里是常山县与宁波慈溪市山海协作的产业飞地。

啥叫飞地？顾名思义，打破村域界限，让“山”的优势和“海”的资源“飞”起来，实现优势互补。土地资源“小而散”，是山区县谋划开发区时经常遇到的问题。实现山区县跨越式发展，离不开产业支撑。山区县虽有土地、矿产等资源优势，但区位不佳、资金不足，产业发展滞后。相较而言，沿海发达地区技术、管理经验丰富，却面临土地承载力趋紧等压力。这种异地开发的方式，将山区县的集体资金连入了更广阔的市场，也让发达地区有了更广阔的发展腹地。

“常山县94个行政村盘活各类村集体发展资金，筹资9300万元，入股慈溪高新区上林英才产业园。由双方组建企业具体运营，按不低于10%的保底收益分红，每年返还给常山县用于发展村集体经济。”慈溪高新区党工委书记黄磊介绍。

飞地建在慈溪，相关产业项目可以更好、更快对接长三角优质资源，助力常山发展。去年底，聚宝村拿到了产业飞地第一笔约3万元的分红用于虾苗采购，同时还获得慈溪市10万元山海协作援建资金，搭建莲子酒销售平台。预计今年底，常山还将获得第二笔近930万元分红资金。

为持续深化山海协作工程，浙江出台进一步支持山海协作“飞地”高质量建设与发展的实施意见，支持山区26县到省内发达地区投资建设产业、科创、消薄（消除集体经济薄弱村）三类飞地，为山区发展注入更多动力。

在浙江省内，越来越多地方因山海协作飞地建设携起手来。宁波市江北区和丽水市莲都区共建的科创飞地就是其中之一。宁波市江北区山海协作办主任陈灵斌说，在两地的山海协作中，江北有制造业优势、人才优势、平台优势，而莲都有生态优势、资源优势、后发优势，双方大力推进科创项目招引、平台建设、人才引育、创新创业等方面合作，给予莲都区“借船出海”的便利。

目前，浙江已有山海协作飞地园区42个。其中，30个消薄飞地带动26县2500多个集体经济薄弱村实现增收，实现返利2亿多元。今年以来，飞地建设更是提质提速，已拟定28个选址方案，签订9个共建协议。

(责编：杨光宇、胡永秋)