李文华

珠海桂山海上风电场。

周卓英摄

广西白云岭风电场，风机与铁塔共谱绿色发展新乐章。

李志杰摄

广州一居民用户的低碳用电账单。

李志杰摄

一排排太阳能路灯为山区群众照亮幸福生活。

李志杰摄

南方电网柳州河西综合能源服务站为市民提供集快速充电、休闲、餐饮于一体的综合能源服务。

李志杰摄

建设中的三峡新能源阳江发电公司海上风电机组。

赖增鹏摄

绿色发展是建设美丽中国的基石。2020年，珠三角地区空气优良天数比例达92.9%。深圳全年灰霾日仅3天，达到1988年以来最优水平。中国南方地区碧水蓝天的背后，绿色能源功不可没。“十三五”期间，“西电东送”大通道源源不断地将西南地区的绿色清洁水电和“风光”资源输送到广东、广西和海南负荷中心，最大年输送电量超过2300亿千瓦时，其中超过84%为清洁能源，相当于每年为南方区域减少标煤燃烧0.55亿吨、减少二氧化碳排放1.48亿吨、减少二氧化硫排放107万吨。

正是依托“西电东送”输电大通道，云南省内澜沧江和金沙江干流的大型水电基地才有了集中开发和消纳的条件。2020年，云南全省清洁能源装机占比达到85%，水能利用率达到99.1%，比国家清洁能源消纳三年行动计划要求高出4.1个百分点，有力支撑了南方地区的天更蓝、山更绿、水更清。

实现碳达峰、碳中和目标，能源是“主战场”，电力是“主力军”，电网是“排头兵”。近年来，南方电网公司注重从能源供给、配置与消费侧，推动形成绿色低碳生产生活方式，并大力发展海上风电、储能、氢能、新能源汽车、光伏等清洁能源产学研用各个环节。根据规划，2025年前，南网供电区域将大力支持新能源接入，具备支撑新能源新增装机1亿千瓦以上的接入消纳能力。

广州：低碳生活 有账可查

“简单来说，居民可以通过‘低碳生活’查看自己家里用的电，有多少来自清洁能源。如果居民用户在屋顶装了光伏、使用非纸质账单等，还可以获得相应的‘碳减量’。”南方电网公司市场部客服管理负责人王宗义说。

近日，“低碳生活”服务模块在广东试点上线。“低碳生活”以“南网在线”APP为入口，可为居民提供碳排放分析、降碳活动、低碳账单等服务，促进居民用电养成绿色低碳的消费模式和生活方式。

“这个设计非常有意思，通过开具电子发票等低碳行为，可以在‘低碳生活’中‘打怪升级’，解锁更高级的低碳场景，让我更愿意在生活中培养低碳习惯。”广州市民黄女士说，打开低碳账单，立刻就能知道自己上个月用了111.26千瓦时的清洁能源，占总用电量的28.75%，“原来清洁能源离我这么近！”

据了解，在“低碳生活”服务模块的基础上，“南网在线”APP将持续更新企业用户碳名录、碳净码、绿电购买证明、碳排评价、碳源强度等“双碳”服务。另外，还包括分布式光伏、电动汽车、储能等节能服务，为企业用户、工业园区提供灵活用能解决方案。

贵州：电能替代 安全环保

绿色转型，就要抓住生产生活方式着力点。贵州电网实施电能替代，电烤烟、电烤酒、电制茶等电能替代项目应用广泛，“十三五”期间累计实现替代电量约104亿千瓦时，相当于替代标煤约128万吨，减少二氧化碳排放319万吨。2021年预计实现替代电量43亿千瓦时。

每年产能为800吨酱香基酒的秦含章酒业，与大多数酒厂不同，在烤酒环节使用的是“电酿酒”。“原先我们使用的是一个5吨燃气锅炉，一旦发生爆炸，后果不敢想象。现在改了电锅炉，彻底解决了这个后顾之忧！”秦含章酒业老板邹银说，“现在的电锅炉基本可以做到锅底水零排放，每天节约用水约4.8吨。”

据了解，“煤改电”项目中，“电酿酒”工艺安全性优势明显，具有可靠的运行系统，实际运行过程中，有过电流保护、漏电保护、压力超限保护等多重自动保护功能，解决了煤锅炉和气锅炉存在的易燃易爆等问题。

“使用‘电酿酒’是仁怀酒业绿色发展的一个重要选择，对行业健康发展具有重要的推动作用，希望项目尽快全面推广。”仁怀酒业协会秘书长杨必刚说。

广西：汽车换电 只需3分钟

新能源汽车除了充电，还有没有更高效快捷的蓄能方式？近日，广西柳州首座换电站在柳州鹿山综合能源服务站投入运营，当地新能源汽车车主多了一个选择——换电。

当新能源汽车进入换电区，自动化机器人取下汽车电池模块，再更换一个满电的电池模块，整个换电过程只需3分钟，这有效解决了充电车位稀缺、充电等待时间较长等痛点，成为新能源汽车能源补给的新方案。

广西电网为新能源汽车产业“大踏步”发展铺路。以鹿山综合能源服务站为例，该服务站配备13组电池，每天可服务312辆次新能源汽车，以每组电池容量100千瓦时计算，预计年换电量可达1139万千瓦时。同时配备智能检测系统，换电过程中同步完成车辆电池、电机、电控系统检测，确保行车安全。

除了换电站外，鹿山综合能源服务站还建成投运直流充电车位116个，未来还将增加第二座换电站，同时建设110千瓦光伏发电系统、7.5千瓦风力发电系统及500千瓦储能系统，最终形成集充电、换电、风力与光伏发电、储能、5G微基站于一体的系统，同时推动无线充电、自动驾驶等新技术的应用，实现“多站融合、多能互补”的综合能源服务站。

珠海：海上风电 加快并网

大力发展海上风电，是广东省实现碳达峰、碳中和的必然选择。目前，广东省规划海上风电总装机容量6685万千瓦，是全国海上风电规划装机容量最大的省份，发展前景广阔。尤其是，广东珠海三角岛桂山二期风电场8兆瓦级大容量海上风电机组一体化测试平台正式投运，有力支持了广东海上风电大容量机组规模化发展走在全国前列。

“3兆瓦的小风机桨叶转一圈大约能发3千瓦时电， 6兆瓦大风机桨叶转一圈能发7-8千瓦时电。”南方海上风电联合开发有限公司工程技术部王大龙说，珠海桂山海上风电场是广东省首个海上风电示范项目，计划于2021年底全部建成投产，预计每年可提供4.93亿千瓦时的清洁电力，节约标煤约16.02万吨，减排二氧化碳约38.25万吨，对促进粤港澳大湾区节能减排、优化调整电网能源结构具有积极意义。

截至6月，广东电网完成首次并网的海上风电项目总装机规模已达到260万千瓦，预计今年底广东海上风电并网容量规模将超过400万千瓦，较去年底并网规模翻4倍。另外，为更好地服务海上风电项目并网消纳，广东电网加快新能源配套送出工程建设，确保年底累计投产海上风电400万千瓦、光伏1000万千瓦。

(责编：杨光宇、胡永秋)