不仅零售商品，还会提供简易餐食、洗衣改衣、代收代发等服务——
“一店多能”便利市民
8月9日，市民在江苏省连云港市连云区一家便利超市选购商品。
“高新24小时城市书房”位于四川成都一环路市井生活圈，是一处无人值守、24小时开放的城市文化阅读空间，自6月开放以来吸引了众多读者和游人前来参观体验。
今年上半年，我国社会消费品零售总额达21.2万亿元，同比增长23%，两年平均增长4.4%，最终消费支出对经济增长的贡献率达61.7%。消费对经济的“稳定器”作用突出。
如何进一步畅通经济“微循环”，释放消费潜力？前不久，商务部、国家发改委等部门印发《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》《城市一刻钟便民生活圈建设试点方案》《城市一刻钟便民生活圈建设指南》，旨在解决商业网点布局不均、设施老旧、新业态新技术新模式发展不平衡不充分等问题。其中，创新服务能力、增强服务便利、鼓励“一店多能”被摆在了重要位置。商家也主动拓展店面服务宽度和深度，消费者普遍对“一店多能”“一店多赢”持乐观态度。
打造更多“麻雀型”商店
清晨6点，北京地铁迎来早高峰。不少路过6号线青年路地铁站的上班族发现，站厅西侧多了一家名为“DELIGOGO”的便利店，正在售卖热腾腾的早餐。门店右侧，还多了一排自提柜。来不及在店内就餐的乘客，可以通过手机小程序提前下单，路过时自提。“能在地铁站里买到东西了，真方便！”店面一开张，前来消费的人就络绎不绝。
在人流密集的地铁里增加便利店，可以有效填补网点布局不均的“空白”，提升城市商业服务的便利性。除此之外，更多的功夫则在于如何盘活现有资源、提升商店功能。
在湖北省武汉市武昌区，有一家名为“波波茶”的社区小店，原本只是一个销售烟酒副食的普通杂货铺，进货靠人工电话联系，货品周转也慢。如今，这家店接入了阿里零售通的一站式进货平台，通过线上采购、一键到店，运转效率提升了许多。不仅货品种类更加齐全，还能提供洗衣改衣等多项便民服务。实现“一店多能”后，波波茶便利店每月额外增收2000多元。
“一家普通的社区零售小店，在阿里社区电商的多种特色服务支持下，可成为‘一店多能’的社区综合服务点。它可以是‘麻雀虽小、五脏俱全’的便利店，可以是盒马集市业务支持的‘云菜场’，还可以是协助居民进行快递收发的菜鸟驿站。”阿里社区电商（MMC）事业群湖北运营总监李标亚说，通过数字化升级，一方面，商家可以对社区消费形成即时洞察，规模化聚拢需求后向上游采购，实现以销定产，降低交易成本，让消费者买到更新鲜、更优质的商品；另一方面，小店可以依靠更高频、更稳定的线上交易，结合线下自提，吸引大量用户回流进店，最终实现多方共赢。
对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院副研究员杜映昕认为，在社区周边可容纳的店面数量有限的情况下，原有店面的多功能化可以满足社区居民更多层次和更多元化的需求。除了便利年轻人和上班族之外，在老年人较多的社区，“麻雀型”商店还可以进一步完善适老化服务，充分兼顾到老年人以及特殊群体的生活便利，体现出社区便民的温度。
提升“就近消费”的质量
商务部新闻发言人高峰表示，构建便民生活圈，目前主要将突出四个特点：一是突出业态发展与居民需求匹配，推动便民生活圈商业网点系统、科学布局，商业设施与公共设施联动，商业运营与社区治理贯通；二是着重新技术新业态新模式的融合，充分利用新技术推动业态和模式创新；三是聚焦现有商业网点的短板弱项系统性改造提升，着力提升商业网点的活力；四是点面结合注重实效，尽快完善和优化城市商业网点布局，扩大便民生活圈的覆盖规模，让居民切实感受便利、优质的商业消费服务。
“一店多能”带来的就近消费场景，消费者又是如何看待的呢？
多数人为商店的便利性提高点赞。在上海从事市场营销的卢小希表示，线下的商超和零售有着不可替代的作用，“就近消费”能给消费者带来实实在在的利好。“对年轻人来说，虽然线上购物已经很普及了，但如果买急用的生活必需品，网购还是存在一定的延时性。对于中老年人来说，很多人不习惯操作手机或电脑，如果就近能买到更多想要的东西，甚至获得多层次、个性化的商品和服务，生活肯定更方便。”卢小希说。
也有人担心“一店多能”影响服务质量。王女士家住宁夏银川大悦城商圈附近，生活需求基本上都能在附近得到满足，她更看重的是商品和服务的质量。“术业有专攻。店家在不熟悉的情况下，能不能承担好多功能的运营工作呢？卖化妆品的同时卖水果，很可能各种商品摆放得过于杂乱，容易给消费者带来不好的体验。我个人还是更青睐那些专营的店面。”
总体上，消费者对“一店多能”还是持开放乐观的态度。
“其实，大学校园就是典型的一刻钟生活圈。很多高校为了尽可能地满足学生在校园内的所有生活需求，校园布局往往比较精细，同时也会提供一些个性化服务。虽然城市居民社区不可能像校园那样统一经营，‘一店多能’的发展显然有利于为社区居民提供便利性和多样化的服务。”就读于江西财经大学经济专业的黄奕勤说，“一店多能”要想实现“一店多赢”，就必须始终以消费者的需求为导向，提高商品和服务质量。这一过程中，尤其要避免“千店一面”的同质化竞争现象。
“烟火气”中寻商机
从搭载代扣代缴、代收代发、上门服务、租赁等项目，到鼓励应用5G、大数据、人工智能、物联网等先进信息技术，再到提供周边商品和服务搜索、信息查询、生活缴费、地理导航及线上发券、线下兑换等免费服务，对于如何释放“烟火气”中的消费潜力，商务部等部门作出了详细部署。
很多企业瞄准商机、主动布局。多点Dmall合伙人任中伟表示，消费者可以在多点APP、多点小程序、美团、饿了么等外卖平台下单，30分钟配送到家。此外，社区拼团、直播电商等服务拉近了消费者与门店的距离，消费场景更加多元。去年下半年，在多点Dmall提供的数字升级帮助下，物美便利店全渠道销售额增长41%，线上订单销售额大涨近9倍。
“《城市一刻钟便民生活圈建设指南》中提到的具体建设目标之一，就是‘智慧化水平不断提高，新技术新业态新模式在便民生活圈应用场景更加广泛，线上线下深度融合，数字化转型进度加快’。这无疑为多点Dmall这样的数字化服务商提供了有力的政策支持。接下来，我们会继续在便利店、社区小店业态中夯实零售联合云基础能力，打造优质的全渠道消费体验。”任中伟说。
“未来30年，社区将是中国零售业生长的重要土壤。下一步，我们会积极响应政策，通过社区电商新模式，为社区小店打造数字化供应链体系，实现线下人、货、场的精准匹配。同时，推动实体社区商业加快数字化、智能化改造，让小店成为承载更多创新生活服务的空间。”李标亚表示。
杜映昕认为，对于商家来说，要实现生存和盈利需要考虑成本和收益。因此，发展新的功能往往需要固定资产和技能方面较多的前期投资，实现“多能”会面临不小的风险和挑战。对于小的经营者而言，由于在资金和技能等方面的不足，往往仅能拓展门槛低的小功能或者相近功能，因此由多个独立店铺组成的“集市”型商店群，也不失为一个可行的实现“多赢”的形式。
“各个店铺之间可以公摊租金，互相引流，合作共赢，同时能满足消费者更多的需求。对于有能力实现‘多赢’的商家，需要做好前期规划和调研，确保能对接社区居民需求，并且优先拓展发挥自身所长的功能，进而产生协同效应。”杜映昕建议。
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