付毅飞

原标题：英仙座流星雨没看到，能不能补一场人造流星雨

北半球三大流星雨之一的英仙座流星雨，每年在7月20日至8月20日前后出现，对许多人来说，这是夏季最值得期待的天象之一。今年英仙座流星雨的高潮出现在8月13日凌晨，正值七夕来临，更让许多人为其赋予了浪漫气息。

然而受限于时间、地理位置、天气、光污染等客观因素，难免有人错过这场视觉盛宴。8月13日晚，天仪研究院创始人兼CEO杨峰在朋友圈“皮”了一下：“今晚没看到流星雨的富豪，可以找我下个单。”

人造流星雨已有尝鲜者

杨峰的话，带出了利用航天技术制造流星雨的设想。简单说，其过程是从地面发射一颗卫星，在太空向地球释放特制的物体，这些物体进入大气层后与空气高速摩擦，燃烧发光，可呈现出流星雨的效果。

该创意并非杨峰原创，实际上，日本在2年前已经对此进行了尝试。2019年1月18日，日本在鹿儿岛内之浦航天中心，用艾普斯龙火箭实施了一箭七星发射，其中就包括据说能制造流星雨的卫星“ALE-1”。

“ALE-1”以日本一家太空娱乐公司Astro Live Experiences命名，重68公斤。根据计划，该卫星部署在400公里高度的轨道，在指定时间、特定轨道范围，有节奏地喷射300—400颗直径1厘米、只有几克重的流星颗粒，这些颗粒可以在40至60公里高度的大气层内持续燃烧，形成奇美壮丽的人造流星雨。值得一提的是，人造流星可以利用不同材料呈现出不同颜色，而且燃烧时间比天然流星更长，能达到3至10秒，这对围观及许愿的人来说无疑是一大利好。该公司当时还提出，希望这一奇景能在东京奥运会开幕式上展现。

据报道，这次试验因释放装置故障而失败，但不得不说，该想法确实颇具创意。那么，人造流星雨到底能不能实现，有没有可能成为未来商业航天领域的一项新业务？

成本过高或限制其商业化发展

杨峰表示，仅从技术角度看，相关技术并不复杂，实现起来不难。

在人造流星雨的产生过程中，卫星制造、火箭发射都不是难题，面临的第一道技术槛，是对流星颗粒的释放，前文所述日本试验正是在这个环节夭折。

全国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩表示，航天器在太空释放载荷十分常见，例如在一箭多星发射任务中通过分配器释放多颗卫星，国际空间站上也曾通过专用装置向太空释放小卫星。针对人造流星雨，其实也是在卫星上搭载一个发射装置，以一次发射多颗或单颗连续发射等方式释放流星颗粒。不同的是，以往在太空中释放卫星是要让它在轨道上运行，而制造流星雨是要将颗粒射向地球，让它进入大气层燃烧。

为了保证流星的视觉效果，例如持续时间、飞行轨迹等，在发射流星颗粒时也要考虑到发射角度、速度等因素。庞之浩表示，应该让卫星尽量在接近大气层的位置发射流星颗粒，以降低控制难度。

要想人造流星雨，光发射出来可不够，还需要它在指定的时间，出现在指定区域上空，这对轨道设计也提出了要求。

但这也算不上难题。庞之浩说，在以往神舟飞船返回，或者返回式卫星回收时，都需要控制航天器按照预定轨道飞行，最后落到指定位置。要让流星雨“指哪下哪”，其实可以借鉴相关技术。

虽然在技术上没什么问题了，杨峰对人造流星雨的市场前景却不看好，最大的障碍是成本。

杨峰说，按照目前商业发射市场的价格，发射载荷的成本约为平均每公斤数十万元，一颗卫星加上数以百计的流星颗粒，重量可达几十公斤。另外，执行该任务的卫星需要具备能源系统、控制系统等，其造价也不会太低。综合估算，如果要定制一场人造流星雨，价格至少在千万元量级。

这个数字一出，狂热的小伙伴们可以冷静下来了。没错，人造流星雨不是不能整，只是咱们整不起。花几千万看一场流星雨，那得许多少愿才能回本？

不过大胆设想一下，这项业务未必完全没有市场。例如奥运会开幕式之类的重大场合，由国家掏钱在会场上空约一场流星雨，场面应该挺震撼的。对于有实力的企业来说，冠名一场流星雨，也不失为一种吸睛的宣传。甚至个人用户也不是没有可能，既然有土豪愿意掏几千万美元去太空转一圈，没准也有大款对流星雨情有独钟呢。再说，一个人买不起，小伙伴们还可以众筹嘛。

以上可能只是胡思乱想。而庞之浩认为，开展人造流星雨相关技术研究及试验，或许有助于促进航天技术发展。他表示，在指定时间、指定地点，让许多物质同时再入大气层，这样的事人类此前从未做过。该技术除了制造流星雨，未来也有可能应用于其他领域。

(责编：赵超、陈键)