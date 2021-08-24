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韩创下6G数据传输百米新纪录

刘霞
2021年08月24日07:57 | 来源：科技日报
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原标题：韩创下6G数据传输百米新纪录

　　韩将6G信号传输了100米。

　　据物理学家组织网近日报道，韩国LG电子株式会社与欧洲以应用为导向的主要研究机构弗劳恩霍夫应用研究促进协会合作，共同开发了一种新型功率放大器，并借此在户外环境中，成功将6G太赫兹无线通信信号传输了100米。

　　5G网络目前在全球范围内发展得如火如荼，多家电信公司的工程师已开始努力研究下一代6G通信技术。业内人士认为，相比5G技术，6G技术有望将数据传输速度提高50倍，时间延迟减少10%，而且数据传输更可靠、更准确。总之，这些提升将推动新一轮“万物互联”的实现，为用户提供更强的互联体验。

　　但科学家们早就认识到，6G信号传输面临一个主要问题：这种超宽带频谱的频率覆盖范围窄，而天线发射和接收过程的功率损失严重，因此，需要增强型功率放大器来解决这些问题。

　　为此，在最新研究中，LG电子株式会社与弗劳恩霍夫应用研究促进协会共同开发了一种新型功率放大器，其能在155吉赫至175吉赫频段实现最大输出信号15分贝毫瓦的稳定通信。借助这一放大器，他们让信号传输了100米，超过了此前三星公司创下的15米纪录。

　　该公司表示，其为6G太赫兹无线通信演示开发了自适应波束成型和高增益天线切换技术，前者允许信道随着接收器位置的改变而变化，后者则使多个信号组合在一起然后发送到目标天线。

　　全球数据通信标准组织将6G商业化日期定为2025年。不过，该领域的大多数人认为，6G通信将在2029年实现商业化，有关标准化的谈判将于2025年开始。

(责编：赵超、陈键)

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