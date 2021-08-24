新华社记者邹多为、于佳欣

原标题：立足新定位，经贸大国如何加快迈向经贸强国？

“取得历史性成就，发生历史性变革”——国新办23日举行新闻发布会，商务部部长王文涛介绍了近年来商务工作的亮眼成绩。展望未来，经贸大国如何加快步伐迈向经贸强国？立足“三个重要”新定位，商务工作如何发力？商务部作出权威回应。

“商务工作不仅是国内大循环的重要组成部分和联结国内国际双循环的重要枢纽，也在新发展格局当中发挥重要作用。”对标新要求，王文涛明确了商务工作新定位。

我国有14亿多人口，中等收入群体超过4亿，已经成为全球第二大消费市场、第一贸易大国，利用外资和对外投资都稳居世界前列。

近年来，随着收入水平提高，居民消费结构持续升级。智慧商店、到家服务、国风潮品……面对层出不穷的消费新业态、新模式，如何顺应新的消费形势？

王文涛说，一方面要提升传统消费能级，从挖掘家电、家具、餐饮、汽车“四大金刚”的消费潜力入手。包括扩大二手车流通，鼓励有条件的地区家电家具循环利用、以旧换新，支持餐饮业创新经营模式、提升服务质量等。另一方面，要加快培育新型消费。通过消费平台的创新发展，高质量推进步行街改造提升，发展特色商圈和特色街区，把扩大消费同改善人民生活品质结合起来。

今年前7个月，我国进出口、出口、进口规模均创历史同期新高，同比增速创10年来新高。面对复杂严峻的全球贸易形势，逆势增长的外贸增速来之不易。

王文涛认为，受疫情影响，我国口罩、防护服、呼吸机等防疫物资出口量剧增，但现在已经出现回落，“这些一次性因素不会持续那么久。”下半年的外贸增长正逐步放缓，明年的外贸形势可能很严峻。接下来，商务部将主要围绕跨周期调节，从稳增长、促创新、保畅通、扩合作四个方面使外贸保持在合理区间。

外贸表现“喜人”，我国吸收外资势头同样良好：今年1月至7月，全国实际使用外资同比增长25.5%。

中国一直是外商投资的重要目的地。在构建新发展格局中，如何留住并吸引更多外资企业在华、来华发展？

一是扩大开放，进一步缩减负面清单；二是加大服务保障力度；三是加强外商投资合法权益保护；四是持续优化营商环境。“中国开放的大门只会越开越大，我们欢迎外资企业在中国投资，分享中国改革发展红利。”王文涛说。

商务工作贯通城乡、联通内外、对接产销，在脱贫攻坚中发挥独特作用，下一步将如何接续推进乡村振兴？

“商务部将重点打好五方面‘组合拳’”，商务部副部长钱克明介绍说，除了已经成为脱贫增收最直接、最有效途径之一的电商扶贫，商务部还将通过家政扶贫、对外劳务扶贫、产业扶贫和边贸扶贫推动流通提升、开放合作、就业拓展，进一步增强脱贫地区经济活力和发展后劲，进一步畅通城乡经济循环，为全面推进乡村振兴作出新贡献。

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。在由经贸大国奋力迈向经贸强国的进程中，商务部将围绕“三个重要”新定位，以深化改革的决心、勇气和担当来提升贸易质量，创新投资合作，以高水平开放促进高质量发展。

(责编：赵竹青、陈键)