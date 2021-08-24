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国家开发银行贷款承诺627亿元支持县（区）域垃圾污水处理

2021年08月24日08:05 | 来源：人民网
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走进山东省泰安市高新区垃圾分类收运站，长期困扰居民的垃圾裸露、苍蝇乱飞的乱象消失不见，整洁的全自动四分类垃圾桶一字排开，崭新的垃圾清运车公交化收运，县（区）域垃圾处理方式逐渐绿色化、规范化。据了解，为缓解当地垃圾污水处理难题，国家开发银行今年向泰安授信24.5亿元，推动该市全域垃圾分类项目落地，建成后将惠及泰安558万群众。

这是国家开发银行（以下简称开发银行）助力各地打好污染防治攻坚战的一个缩影。据开发银行相关负责人介绍，今年以来，开发银行把推进县（区）域垃圾、污水处理作为开发性金融服务乡村振兴行动的切入点和服务绿色发展的重要抓手，重点实施“百县千亿”专项金融服务，拟为不少于100个县（区）提供1000亿元授信，支持建成覆盖县城、辐射农村的高标准垃圾、污水处理设施，助力解决老百姓关心的垃圾、污水处理问题，让广大城乡天更蓝、山更绿、水更清。

开发银行发挥开发性金融引导市场、培育市场、构建市场的功能作用，创新构建市场化、可持续的新融资模式，以市场化原则引导激励更多社会资本投入绿色产业，力争用统一的标准模式解决千家万户的共性问题，最终实现生态效益、社会效益、经济效益三者统一。2021年1至7月，在县（区）域垃圾、污水处理领域，开发银行已向140个项目授信承诺627亿元。

在“百县千亿”专项金融服务推进中，开发银行认真研究部署，制定实施方案，建立推进垃圾、污水处理政策制度体系，分类分策完善工作机制；召开全行县（区）域垃圾、污水处理工作会和业务推动现场会，系统谋划和推进工作。此外，开发银行还选派80名干部下沉基层一线推进县（区）域垃圾、污水处理项目，与基层群众实现“零距离、一条心”。截至2021年7月，开发银行已储备4批次共394个“百县千亿”试点项目，覆盖逾400个县（区），融资需求合计1942亿元。

据该负责人介绍，“十三五”期间，开发银行已累计发放绿色贷款1.5万亿元，当前绿色贷款余额2.3万亿元。下一步，开发银行将县（区）域垃圾、污水处理作为重要民生工程，持续为绿色发展提供更高质量、更有效率的金融支持。

(责编：曹淼、李源)

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