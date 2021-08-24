理性看待部分宏观指标回落
7月份，工业增加值、服务业生产指数、消费、投资等部分主要指标增速较上月有所回落。市场认为回落幅度“超预期”，对下半年经济走势的悲观情绪有所增加。对此，应全面客观看待。基数效应、疫情影响叠加极端天气等短期扰动因素，是导致7月份部分数据同比回落的主要原因。但从累计来看，当前经济增长水平符合预期，主要宏观指标仍处在合理区间，国民经济延续了稳定恢复态势。
去年在疫情影响下，我国主要经济指标增速“前低后高”，受基数逐渐抬升影响，今年主要经济指标同比增速会呈现“前高后低”的态势。
7月份数据表现之所以不及预期，还与高温、暴雨以及国内疫情多点散发等因素有关。比如，强降雨、台风等极端天气引发险情灾情，受灾地区居民生产生活受到严重影响；境外输入引发的本土聚集性疫情波及多个省份，令市场销售增速有所回落。江苏、河南、湖南等多个地区受汛情和疫情影响，建筑安装工程投资施工进度有所放缓。
从趋势来看，下半年我国经济仍然会保持稳定恢复态势。看消费，随着居民收入的增加、消费环境的改善，下半年居民消费会继续回暖；看投资，“十四五”规划的一些重大项目陆续启动建设，制造业投资也将伴随经济恢复而持续回暖；看外贸，世界经济延续总体复苏态势，有利于我国进出口的增长。随着新发展格局构建的持续推进和供给侧结构性改革的继续深化，经济发展质量也有望继续提高。
分析经济形势不仅要看增长，还要看就业、物价、居民收入。随着经济恢复，就业优先政策继续显效，企业效益增加，居民就业稳定和收入增加有望持续。我国农业生产总体稳定，工业和服务业供给能力较强，保供稳价措施有力，居民消费价格有望保持温和上涨，主要宏观指标保持在合理区间的可能性比较大。
还要看到，我国政策工具多，宏观调控有力有度有效。今年以来，宏观政策保持连续性、稳定性、可持续性，提升前瞻性、精准性、有效性，强化政策协调配合和预期引导，促进了经济稳定恢复和持续发展，上半年两年平均增速总体上保持加快态势。7月底召开的中央政治局会议要求，“做好宏观政策跨周期调节，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持经济运行在合理区间”。我国有信心、有能力把握好势头，做好跨周期调节。
不过，7月份的数据波动也再一次提醒我们，当前我国发展所处的环境依然错综复杂，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，推动经济持续向好仍面临不少挑战。要加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，毫不松懈抓好疫情防控，做好宏观政策跨周期调节，密切跟踪经济走势变化，优化政策组合，保持经济运行在合理区间。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 央行易纲：促进实际贷款利率下行 小微企业综合融资成本稳中有降
- 人民网北京8月23日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行行长、国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲今日主持召开了金融机构货币信贷形势分析座谈会，研究当前货币信贷形势，部署下一步货币信贷工作。易纲表示，下一步要促进实际贷款利率下行，小微企业综合融资成本稳中有降。…
相关新闻
- 评论
- 关注