金观平

原标题：理性看待部分宏观指标回落

7月份，工业增加值、服务业生产指数、消费、投资等部分主要指标增速较上月有所回落。市场认为回落幅度“超预期”，对下半年经济走势的悲观情绪有所增加。对此，应全面客观看待。基数效应、疫情影响叠加极端天气等短期扰动因素，是导致7月份部分数据同比回落的主要原因。但从累计来看，当前经济增长水平符合预期，主要宏观指标仍处在合理区间，国民经济延续了稳定恢复态势。

去年在疫情影响下，我国主要经济指标增速“前低后高”，受基数逐渐抬升影响，今年主要经济指标同比增速会呈现“前高后低”的态势。

7月份数据表现之所以不及预期，还与高温、暴雨以及国内疫情多点散发等因素有关。比如，强降雨、台风等极端天气引发险情灾情，受灾地区居民生产生活受到严重影响；境外输入引发的本土聚集性疫情波及多个省份，令市场销售增速有所回落。江苏、河南、湖南等多个地区受汛情和疫情影响，建筑安装工程投资施工进度有所放缓。

从趋势来看，下半年我国经济仍然会保持稳定恢复态势。看消费，随着居民收入的增加、消费环境的改善，下半年居民消费会继续回暖；看投资，“十四五”规划的一些重大项目陆续启动建设，制造业投资也将伴随经济恢复而持续回暖；看外贸，世界经济延续总体复苏态势，有利于我国进出口的增长。随着新发展格局构建的持续推进和供给侧结构性改革的继续深化，经济发展质量也有望继续提高。

分析经济形势不仅要看增长，还要看就业、物价、居民收入。随着经济恢复，就业优先政策继续显效，企业效益增加，居民就业稳定和收入增加有望持续。我国农业生产总体稳定，工业和服务业供给能力较强，保供稳价措施有力，居民消费价格有望保持温和上涨，主要宏观指标保持在合理区间的可能性比较大。

还要看到，我国政策工具多，宏观调控有力有度有效。今年以来，宏观政策保持连续性、稳定性、可持续性，提升前瞻性、精准性、有效性，强化政策协调配合和预期引导，促进了经济稳定恢复和持续发展，上半年两年平均增速总体上保持加快态势。7月底召开的中央政治局会议要求，“做好宏观政策跨周期调节，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持经济运行在合理区间”。我国有信心、有能力把握好势头，做好跨周期调节。

不过，7月份的数据波动也再一次提醒我们，当前我国发展所处的环境依然错综复杂，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，推动经济持续向好仍面临不少挑战。要加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，毫不松懈抓好疫情防控，做好宏观政策跨周期调节，密切跟踪经济走势变化，优化政策组合，保持经济运行在合理区间。

(责编：赵超、陈键)