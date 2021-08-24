“适老版APP”一举两得
2021年08月24日08:09 | 来源：经济日报
小字号
原标题：“适老版APP”一举两得
近年来，针对老年群体遭遇的“数字鸿沟”难题，相关部门高度重视、屡出对策。国务院办公厅专门印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》进行部署，工信部发布《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》等标准进行设计指导和规范，促使很多APP增设“适老版”。
简单易操作的模块，清晰明朗的标注，没有了令人反感的弹窗广告、跳转、推送，少了套路、用了心思，很多“适老版APP”用起来省力更省心，受到老年群体的普遍欢迎。一些“适老版APP”还产生了“墙里开花墙外香”的效果，受到部分年轻人的喜爱。
这不是年轻人的心态变老了，而是很多正常版APP的商业味道太浓了，使用起来不方便。点不掉的弹窗广告、突如其来的跳转链接、隐蔽性十足的诱导点击……众多花里胡哨的功能“乱花渐欲迷人眼”，让人不堪其扰，严重影响用户体验。相比之下，“适老版APP”页面更简洁、字体更清晰，少了很多不必要的打扰，核心功能并不减分。这正是用户所需要的。
技术是为人服务的，服务自然要以满足人的需求为标准。APP运营商要以此现象为警示，不断优化设计普通版APP，将其功能从繁杂化向简洁化改进，将过度商业化向人性化适当转变。这样既能留住年轻用户，也能更好服务老年人在内的群体，必然在市场竞争中凸显优势，可谓一举两得。
同时，有关部门应加强对APP的监督管理。根据广告法相关规定，在互联网页面以弹窗等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。可现实是，很多弹窗广告关闭标志不明显或者关不掉。因此，相关部门应从完善相关法律和制定相关制度着手，对有关乱象持续关注、加强治理，使有关法律规定更好落实。
(责编：赵超、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 央行易纲：促进实际贷款利率下行 小微企业综合融资成本稳中有降
- 人民网北京8月23日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行行长、国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲今日主持召开了金融机构货币信贷形势分析座谈会，研究当前货币信贷形势，部署下一步货币信贷工作。易纲表示，下一步要促进实际贷款利率下行，小微企业综合融资成本稳中有降。…
相关新闻
- 评论
- 关注