原标题：“适老版APP”一举两得

近年来，针对老年群体遭遇的“数字鸿沟”难题，相关部门高度重视、屡出对策。国务院办公厅专门印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》进行部署，工信部发布《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》等标准进行设计指导和规范，促使很多APP增设“适老版”。

简单易操作的模块，清晰明朗的标注，没有了令人反感的弹窗广告、跳转、推送，少了套路、用了心思，很多“适老版APP”用起来省力更省心，受到老年群体的普遍欢迎。一些“适老版APP”还产生了“墙里开花墙外香”的效果，受到部分年轻人的喜爱。

这不是年轻人的心态变老了，而是很多正常版APP的商业味道太浓了，使用起来不方便。点不掉的弹窗广告、突如其来的跳转链接、隐蔽性十足的诱导点击……众多花里胡哨的功能“乱花渐欲迷人眼”，让人不堪其扰，严重影响用户体验。相比之下，“适老版APP”页面更简洁、字体更清晰，少了很多不必要的打扰，核心功能并不减分。这正是用户所需要的。

技术是为人服务的，服务自然要以满足人的需求为标准。APP运营商要以此现象为警示，不断优化设计普通版APP，将其功能从繁杂化向简洁化改进，将过度商业化向人性化适当转变。这样既能留住年轻用户，也能更好服务老年人在内的群体，必然在市场竞争中凸显优势，可谓一举两得。

同时，有关部门应加强对APP的监督管理。根据广告法相关规定，在互联网页面以弹窗等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。可现实是，很多弹窗广告关闭标志不明显或者关不掉。因此，相关部门应从完善相关法律和制定相关制度着手，对有关乱象持续关注、加强治理，使有关法律规定更好落实。

(责编：赵超、陈键)