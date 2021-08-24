上市公司怎能成大股东“提款机”
近日，因控股股东及其关联方违规占用公司巨额资金等违规行为，上海证券交易所对舍得酒业股份有限公司、原实际控制人、直接控股股东、原间接控股股东、关联方及有关责任人进行了纪律处分，引起市场关注。
被大股东违规占用资金，舍得酒业并非首例。长久以来，大股东非法占款就是A股市场一大顽疾，屡禁不止，频频出现，涉及的金额往往触目惊心，少则几亿元，多则数十亿元乃至上百亿元。占用形式也愈发隐蔽、复杂，有的通过违规担保形成资金占用，有的通过主导公司收购股东控股项目实现资金占有，还有的通过关联公司层层嵌套使资金最终流到控股股东手中，等等。
无论大股东通过哪种方式占用上市公司资金，是有偿还是无偿，都严重破坏了上市公司的规范运作，对中小股东权益造成侵犯。现实中，因大股东未如期归还占用的巨额资金，导致上市公司出现经营困难，沦为ST公司，甚至不得已退市、破产的情况时有发生，投资者也因此遭受严重财产损失。
表面上看，一些大股东占用上市公司资金，多是出于经营不善、融资困难等原因，进一步探究却不难发现，这背后更深层的问题是上市公司规范治理、内部风控机制的缺失。
作为公众公司，上市公司产权属于全体股东，但一些大股东、实际控制人现代企业管理意识薄弱，规矩意识不强，总以“家长”自居凌驾于公司内部控制之上，把上市公司视为谋取一己之私的工具，随意挪用、划转公司资金，完全漠视中小股东权益。一些上市公司董事、监事、高级管理人员则独立性不足，未恪尽职守，纵容控股股东资金占用，甚至伪造财务报表“助纣为虐”，道德风险突出。
上市公司屡屡成为大股东的“提款机”，还暴露出监管力度的不足。从过往的处罚案例来看，对于大股东非法占用资金，大部分是按照信披违规进行处罚，对相关责任方予以通报批评、罚款了事居多，鲜有大股东因之承担刑事责任，这也就使得部分大股东对占用上市公司资金有恃无恐。
综而观之，要根除大股东违规占用资金的顽症，还得内外兼治，多管齐下。一方面，要完善上市公司内部控制治理体系，明确董监高职责，强化对其履职情况的监督力度，督促“关键少数”讲诚信、守规范，提升上市公司经营管理质量，从根本上防范大股东侵占上市公司利益。
另一方面，还要提高相关违法违规成本，加大对非法占款的处罚力度，用重拳治乱象。比如，对限期未整改或新发生的资金占用，要严厉查处；对构成犯罪的大股东或实际控制人，要依法追究刑事责任；对未履职尽责，造成上市公司与投资者损失的董监高人员，应认定其为不当人选，并进行严肃追责。
大股东占用资金并非是无法治愈的“绝症”，只要继续建立健全监管的长效机制，用制度的力量约束住大股东手脚，常抓不懈，久久为功，终能根治此类顽疾，净化资本市场生态。
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