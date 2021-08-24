原标题：加快推动数据要素市场化

推动数据要素市场化建设，有助于增强我国在全球数字经济竞争格局中的影响力。面对阻碍，应积极探索数据资源资产化、市场化、产业化发展的有效模式和可行路径。

日前，首届全球数字经济大会在北京举行，公布了《北京市关于建设全球数字经济标杆城市的实施方案》和《全球数字经济标杆城市北京宣言》。大会不仅对如何将北京市打造为全球数字经济标杆城市进行了阶段性规划，也释放出我国着眼于统筹发展和安全，进一步凝聚数字经济发展共识的信号。

建设数字经济标杆城市，充分释放数据要素价值、推动数据要素市场化建设，不仅可以为全球数字经济的发展提供新动能，更有助于增强我国在全球数字经济竞争格局中的影响力。在这样的背景下，如何建设与数据要素相匹配的分配关系、市场理念以及政策工具，提升数据要素的配置与利用效率，赋能经济高质量发展，是北京这类城市推动数据要素市场化建设的核心问题。

要集聚激活海量数据资源，发挥北京在推动数据要素市场化配置机制建设方面的引领作用。作为全国经济数字化程度最高的城市之一，北京已经汇聚了大量有待激活的高价值数据资产。加强服务数据生产的数字化基础设施，有助于数据要素价值激活的数据交易平台的建设，从而增强北京市对高价值数据资产的汇聚作用，形成数据资源汇聚共享、数据流动安全有序、数据要素市场化配置、数据价值优化整合与高质量应用的良性发展格局。

要打造数据资产产业链，建立基于数据资产管理、交易、服务的产业生态。在这个过程中，数据确权成为亟需解决的首要难题，当下缺乏足够的法律政策与制度体系明确数据权利的配置，包括数据收益分配、个人隐私保护、企业利润获得、公共数据安全等一系列问题，对打造全国乃至全球数据枢纽带来阻碍。应建设探索包括企业数据、政府数据、个人数据在内的数据共享与交易制度，加快构建以数据确权为前提、数据估值为关键、数据交易为基础和数据隐私为底线的生产管理体制机制，释放数据要素价值，保障数字安全。

要打通从数据源到数据流再到数据应用的壁垒，孵化数据服务产业，积极探索数据资源资产化、市场化、产业化发展的有效模式和可行路径。目前，由于数字基础设施的覆盖范围不足，以及缺乏统一的数据交易平台与使用规范，政府与市场之间以及跨地区、跨行业、跨企业、跨部门的数据保护政策与流动壁垒仍然存在，阻碍数据要素的规模效应释放。应积极打造集数据跨境运营平台、贸易平台、金融服务平台、营商监管平台于一体的综合性数据要素市场平台，打通数据要素交易、流通、市场化的壁垒，推动数据开放共享，从而发挥标杆城市的先导效用。

（作者系中国人民大学重阳金融研究院副研究员、北京大学首都发展研究院副院长）

(责编：赵超、陈键)