华尔街英语陷破产泥潭
不少手头不宽裕的年轻人迷茫时，为了提高自己获得更好的求职机会，选择了贷款。而培训机构一旦出现问题，他们就不得不接受预付费专属“坑人套餐”。专家建议，在对预付费的事后监管方面，可以参考ofo的处理方式，即相关方面要求主要投资人制定还款计划，并作出相应承诺。同时，消费者在面对大额预付费支出时，需要考虑市场风险，谨慎交易。
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成人英语教育“三巨头”之一华尔街英语近日深陷破产泥潭，这距离上一个巨头——韦博英语倒下还不到两年。
一步一步陷入“培训贷”深渊
5年来，为了学英语，山东女孩李贝贝（化名）先后多次共贷款19万元。
2016年，正在寻找新工作的李贝贝发现涉及英语专业的工作薪资大都较高，便萌生了学英语的想法。有一天销售人员将她带到了华尔街英语山东的一个校区，并向她推荐了价格为4万元的level3-level8的初级英语，面对高昂的费用，她只能贷款学习。
大约两个月后，她还没有正式开始学习，销售就打来电话让她续费。销售人员说，“如果将来想用英语谋生，学到level8肯定是不够的，现在有优惠，再交5万多元就让你学到level13，出去之后就可以用英语工作了。”
当时正处于迷茫期的李贝贝急切地希望提升自己，也希望将来靠此赚更多钱，便续了费，并正式开始上课，但当时她患了抑郁症，很难学进去。
又过了两三个月，那名销售推荐她到华尔街英语做负责收集客户信息的地推人员，每个月需收集200个人的信息，这对李贝贝来说压力甚大，学习的难度进一步加大，她便将课程冻结了9个月。半年之后，她因业绩不达标被辞退了。
随后，她解冻了课程。那名销售又来了，劝她升级为VIP，这样就有人一对一帮助她学习，当下的优惠可以让她以很少的钱升级为level13的VIP。当时学不进去的李贝贝像是抓住了一根“救命稻草”，就又贷了1万多元。
“他骗了我。”两三个月后，那名销售离职了。新接手的销售人员告诉李贝贝，她的VIP实际上只覆盖到level7。发现被骗后，李贝贝要求退款，新销售表示，如果给她退款，自己可能会丢工作，怂恿李贝贝又交了1万多元升级成level13的VIP，并保证一定会帮助她学习。
“贷款已经压得我没办法继续生活了。”最初，第一个销售教李贝贝用信用卡“套现”，销售说，“大家都这么干”。当时，销售帮她办理了个人POS机，直接刷李贝贝的信用卡便能“套”出钱来。那段时间，她一直通过这个方式还贷，直到2019年，背上19万元债务的她被压得喘不过气来，“最后实在套不出（钱）来了”。
2019年年底，李贝贝去申请退款。华尔街英语方面表示，已经开课的部分无法退款，事实上，其中一些课程她刚开始学，但仅有8万元可退。公司承诺3个月退款，2020年新冠肺炎疫情突然来袭，一直拖到2020年年底，钱才退出来。
李贝贝的遭遇并非个例。不少手头不宽裕的年轻人迷茫时，为了提高自己获得更好的求职机会，选择了贷款。而培训机构一旦出现问题，他们就不得不接受预付费专属“坑人套餐”。
拖欠员工上千万元工资
培训机构倒下后，倒霉的另一端站着的是员工，他们一边是机构的“弃子”，另一边可能还需接受学员的质疑。
8月12日，华尔街英语上海某校区的校长艾米（化名）突然接到关闭校区的消息，并强制要求所有员工在48小时内必须离职。当时，老师正在照常给同学们上课，艾米说，“我跟学生同步知道这个事情，就傻了。”
艾米已经跟公司续签了第三份无固定期限的劳动合同，按照正常的发展路径，艾米也将在这里干到退休。8月13日，她带着校区的老师们一起去进行劳动仲裁。仲裁庭的工作人员向他们透露，早前，华尔街英语已经申请进入了破产程序，并建议他们到法院提起诉讼。
然而，此前艾米从总部接收到的信号一直都是公司在良性发展。8月初，艾米的上司还向她表示，他们将会搬去离市中心更近的新校址。而近3个月，华尔街英语仍在陆续招聘新员工。
事实上，从去年开始，华尔街英语就开始拖欠员工工资，出现过员工工资打七五折、减半或只拿底薪的情况。直到去年7月16日之后，情况才慢慢开始好转。今年5月华尔街英语又开始拖欠工资。7月30日，公司高层通过邮件回复了欠薪一事，邮件指出，当前，真的有投资者在考虑投资，公司的高层也在努力争取短期贷款支撑公司的发展。艾米说，“公司还让我们疯狂销售，如果销售得好，投资人会更开心，会有更多的钱注入进来。”课程销售一直持续到8月12日闭店当日。
各个校区的每一笔钱都直接打到华尔街英语总部。据艾米回忆，2020年7月16日后，公司要求各家门店尽量收现款并汇入其中国的账户，这个账户在一定程度上来说是“只进不出”，一旦涉及学员退费，即使小额的定金也很难退出来，更别说上万元的学费。
8月5日，华尔街英语上海区某负责人还向各位校长表示，可以先把钱收进来，不出合同。个别校区在8月11日之后才出合同。艾米解释，“一些学员把钱交了，没有合同，也无法维权。”
艾米说，自己加了一个华尔街英语全国员工的维权群，仅群里初步估计，拖欠员工的薪资就在1000万元左右。其中，一个普通的外教月薪在1.6万元左右，资深外教月薪在2.5万元左右，而一个校长3个月的底薪约在7.5万-10万元，更高级别的区域校长在15万元左右。另外，不少人的五险一金已有4个月未交。
8月25日，是公司给员工们离职的最后期限。然而，8月20日，未离职员工的公积金账户就已被直接封存。
专家建议要求主要投资人制定还款计划
作为老牌机构的华尔街英语突然倒下出乎很多人意料。
中国人民大学副教授王鹏表示，此次华尔街英语出问题是内外双重因素造成的，一方面，因机构尾大不掉，随着各大中城市房屋租金的增加，教育培训机构盈利空间越来越小。
同时，在疫情之前，华尔街英语大多以线下门店为主，以其为代表的成人英语教培市场的营销成本高企，这也意味着在课程研发和师资上的投入比例降低，整个产业的投入产出模型出现了问题；在此基础上，疫情是造成其倒下的“最后一根稻草”。
著名经济学家宋清辉表示，华尔街英语突然倒下的主要原因是自身核心竞争力不足。
面对当前学员退费难、员工讨薪难两大问题，宋清辉建议，消费者、教培机构员工及时向当地消费者权益保护协会申请调解，或者以提起法律诉讼、申请仲裁的方式维护自身合法权益。
李贝贝也考虑过起诉，这需要金钱、时间和精力，作为一个上班族，她耗不起。即使官司打赢了，可能还面临执行难的问题。很多普通消费者面临跟她一样的困境。
当前，李贝贝通过努力，并在家人的帮助下，已经还清了贷款。她也希望讲述自己的故事，让更多年轻人避免踩“坑”，面对“培训贷”，需量力而行。
一直以来，多地监管部门屡出新招治理教培机构资金挪用、卷款跑路等乱象，其中比较关键的一点是对预付费的资金进行监管。比如，规定校外培训一次性收费时间跨度不得超过3个月；上海部分区域试点先上课后付费；设立预付费资金监管平台，然而，教育机构“跑路”仍然防不胜防。
武汉大学客座研究员唐大杰表示，主要原因是商家进行一些不合规、不合法的行为；当前对于预付费管理法规的宣传和执行也不到位，同时加上预付费涉及行业众多，呈现点多面广的特点，这在监管上很不利。
当前，各地仍在持续探索相关的治理方案。唐大杰建议，在对预付费的事后监管方面，可以参考ofo的处理方式，即相关方面要求主要投资人制定还款计划，并作出相应承诺。同时，消费者在面对大额预付费支出时，需要考虑市场风险，谨慎交易。
面对当下的情况，不少人开始“唱衰”成人英语培训行业。在王鹏看来，成人英语培训市场的潜在需求有所降低。与早期中国刚入市时不同，一是当下外企和跨国公司的工作不再像大家想象中那么好；二是新生代职场中层或者精英从小接受的英语教育越来越好，入职后不再需要相关培训。
宋清辉表示，当前，成人英语行业的确面临“唱衰”的境遇，一方面是成人英语热潮早已经退去，市场一再降温，另一方面成人英语的规模已经基本“探底”，还有在线（英语）教育的冲击。
唐大杰则认为，这个市场仍有一定发展潜力，进入职场的新生代年轻人比较好学；同时，随着中国经济不断迈向高质量发展，以及消费不断升级，与国际的交流不断加强，所以这是一个正在成长的市场。
中青报·中青网记者 赵丽梅 来源：中国青年报
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