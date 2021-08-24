缓解“等米下锅”焦虑 国家为科研经费拨付设时限
新华社北京8月23日电（记者王琳琳）经费拨付时间长、进度慢、环节多是科研人员经费申请使用中时常遇到的“头疼事”。为有效缓解“等米下锅”的焦虑，国务院办公厅近日印发的《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》针对拨付流程中不同环节提出明确时限要求。
财政部科教和文化司司长黄家玉介绍，第一个环节从财政部门到项目管理部门。在部门预算批复前，项目管理部门就可以拿到预先拨付的经费，确保科研活动正常推进。需要说明的是，预算正式批准后，财政部要在20日内批复下达科研经费。
第二个环节是从项目管理部门到项目牵头承担单位。“这次意见特别提出明确时限，要求项目管理部门在项目任务书签订后30日内，将经费拨付至项目承担单位，切实保障科研活动实际需求。”黄家玉说。
第三个环节是从项目牵头承担单位到项目参与单位。科研工作往往需要多个单位合作开展，从项目牵头单位到项目参与单位是经费拨付的最后一环。意见专门明确，项目牵头单位要根据项目负责人意见，及时将经费拨付至项目参与单位。
此外，财政部部长助理欧文汉介绍，考虑到科研活动的连续性以及避免突击花钱等问题，意见取消了此前结余资金只有2年的使用期限，明确项目结余资金全部留归项目承担单位继续使用，由单位统筹安排用于科研活动的直接支出，优先考虑原项目团队科研需求。
新政策出台后，如何实现新旧政策无缝衔接？黄家玉表示，对于意见发布时执行期已结束、进入结题验收环节的科研项目，按照原政策执行，不做调整。对于意见发布时仍然处在执行期内的科研项目，由项目承担单位统筹考虑本单位实际情况，并与科研人员充分协商后，确定是否执行新规定。如果项目承担单位经与科研人员协商后，确定要执行新规定的，涉及需要项目管理部门同意的，在履行相关程序后执行。对于意见发布后，新立项的科研项目按照新规定执行。
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