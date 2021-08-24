中国抗艾原研药加速“走出去”
日前，前沿生物与俄罗斯医药公司R-Pharm签署了关于艾可宁（通用名艾博韦泰）在俄罗斯的注册、许可、供应和销售的合作协议，开启艾可宁进入俄罗斯市场的第一步。随着中国抗艾原研药国际化，前沿生物将充分发挥在医药产业资源和药品研发等方面的优势，与俄罗斯医药公司R-Pharm开展多方位合作，加速海外市场推进。
集多种优势于一身 为病患提供治疗新选择
HIV病毒的耐药病毒株是对公共安全的严重威胁，也是全世界一直在努力攻克的难题。在不断努力研发与创新下，艾可宁成为了中国自主研发的第一款新型长效融合抑制剂，也是中国艾滋病领域的首个自主创新药物，为广大HIV感染者提供了新的治疗选择，其长效注射给药方式是目前口服药治疗方案的一个重要补充和提升。
在第11届国际艾滋病协会艾滋病科学大会（IAS）上，艾可宁Ⅲ期临床试验的主要研究成果公布，该研究结果显示，以艾可宁为核心取代两个NRTIs的两药方案治疗初治失败的HIV-1感染者，患者可以获得快速持久的病毒抑制，治疗48周不劣于标准二线三药联合治疗。艾可宁具有高耐药屏障，无注射位点反应，长期每周一次注射给药良好的依从性，总体安全性好的优点。长效抗HIV疗法是未来抗艾研究的主要方向，高效低毒的新型药物组合，十分值得研发和期待。
艾可宁自2018年在中国上市以来，已使众多中国患者受益，更为重症住院患者、耐药患者以及肝肾功能异常的患者，提供了新的治疗方案。不断积累的临床真实世界数据显示，艾可宁全新的作用机制对已知耐药病毒有效，作为一个多肽类药物，毒副作用小，独特的用药方式，不受口服及胃肠道功能影响，能够满足临床上一些迫切的用药需求，挽救患者的生命。该药物疗效强、安全性高、无可预见的药物相互作用，耐药屏障高，长周期给药等产品优势，是全球为数不多的长效注射药之一。
海外动作不断 迈向国际舞台惠及全球
2020年，前沿生物与R-Pharm签署合作协议授权R-Pharm在白俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和阿塞拜疆推广和商业化艾可宁。2019年6月，经俄罗斯联邦卫生部批准特殊进口许可，由R-Pharm提供艾可宁用于治疗一位危及生命的俄罗斯患者。近年来，前沿生物不断加快中国创新药的全球化步伐，开启全球市场。
长期以来，我国艾滋病治疗药物都是进口药或仿制药，缺乏自主研发的抗艾新药。艾可宁的上市填补了我国在抗艾滋病治疗领域的空白，其突破代表了我国的抗艾新药研发水平达到了新的高度，推动了整个中国医药行业系统升级。（艺文）
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