刘慧、姚均芳

原标题：释放创新活力，创业板大有可为

作为注册制“增量+存量”改革试点的重要一步，创业板即将在24日迎来试点注册制改革一周年的日子。翻开一年来的成绩单，一个更有活力的创业板跃动其中。

随着改革继续深入，创业板将积极推动科技与资本深度融合，带动创新资本中心加速构建，为中国经济高质量发展释放更多创新活力。

一组数据标记着创业板改革一年来的快速成长：受理首发企业超720家，广泛分布于50多个行业；新增超180家注册制上市公司，合计融资超1400亿元，其中近160家属于高新技术企业，占比超8成，28家为“专精特新”中小企业……

这一年，一系列改革后的市场基础制度在创业板运转平稳，市场生态逐步改善，创新资本加速聚集。这一年，越来越多的成长型创新创业企业在这里登陆，传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式在这里碰撞出更多火花。

当前，我国正在深化供给侧结构性改革，加快构建新发展格局，推动高质量发展。这离不开一个对创新创业更加包容、服务实体经济更加顺畅的资本市场。

未来，创业板改革将继续瞄准提升企业技术创新能力、提升产业链供应链现代化水平、推动现代服务业发展、支持数字化产业发展。

在改革开放前沿深圳诞生、壮大的创业板，将发挥独特专业优势，为畅通科技、资本与实体经济高水平循环注入更大动力。

（记者刘慧、姚均芳）

新华社北京8月23日电

(责编：赵超、陈键)