疫情防控中如期举办国际展会释放强烈开放信号
中国—上海合作组织数字经济产业论坛、2021中国国际智能产业博览会23日在重庆开幕。
在确保防疫安全的前提下，华为、科大讯飞、阿里巴巴、英特尔等来自31个国家和地区的610余家企业通过线上线下的方式参展。上合组织国家，以及上合组织秘书处、上合组织实业家委员会、上合组织青年委员会有关负责人也以线上线下的形式出席相关活动。
在论坛和博览会现场，记者看到疫情防控措施严密有序。参展商、相关工作人员需要佩戴口罩，出示健康码、行程码，并持有48小时核酸检测阴性报告，检测体温后，才能进入场馆。
特殊时期举办国际展会，既要保障各方在投资贸易中充分沟通与合作，又要确保防疫安全。
7月以来，受德尔塔变异株影响，南京、扬州、荆门等地出现聚集性疫情。截至8月22日17时，全国共有10个高风险地区、67个中风险地区。
面对短时间内多源多点发生的疫情，中国仍然如期举办国际展会，释放出坚定扩大开放的强烈信号。
7月以来，世界人工智能大会、中国—阿拉伯国家博览会、首届全球数字经济大会等一系列国际展会如约而至。中国也已宣布，下半年还将继续举办服贸会、进博会、广交会等国际展会。这是中国构建全方位、多层次、多元化开放合作格局的具体体现。
面对疫情肆虐、“逆全球化”思潮抬头、全球经济复苏乏力等影响，中国提出构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，并宣示“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”。
经济增速从去年一季度的-6.8%，到二季度的3.2%，再到今年上半年的12.7%，中国在全球主要经济体中率先复苏。作为世界第二大经济体，中国对世界经济增长贡献率多年保持在30%以上。
“我们坚持开放合作，拓展数字经济新空间，分享数字经济发展机遇。”工业和信息化部部长肖亚庆为23日的活动致辞时说，中国将充分发挥多双边工作机制优势，与世界各国携手打造开放、公平的数字经济发展环境。
新加坡通讯及新闻部部长、内政部第二部长杨莉明视频致辞时表示：“数字化变革潜力无穷，唯有各方精诚合作，才能释放数字技术的潜力，将愿景变为现实。”
“经济全球化仍是历史潮流。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说，中国坚定扩大开放，分享中国经济复苏和增长带来的发展机遇，为严峻复杂的世界经济提供动力。
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