为助力乡村振兴，扎实推进“保护地名文化，记住美丽乡愁”乡村地名信息服务提升行动，近日，民政部区划地名司党支部与高德软件有限公司党委开展党建交流联学活动，并签署合作协议。

据介绍，双方将发挥各自优势，推动全国乡村地名在互联网地图领域规范、准确、全面标注，方便人们导航到达。作为合作的第一阶段成果，目前，云南、甘肃等6省份近百万乡村地名信息已在高德地图完成上线。

地名连着一方水土，牵着一方百姓。在社会生活信息化、网络化高速发展的时代背景下，地名能否在互联网地图上及时准确标注并可导航到达，关系着人们能否顺利出行交往，影响着生产生活。本次合作，着眼于解决乡村地区、特别是偏远山区群众出行交往的实际困难，通过乡村地名“上图”，便利乡村百姓与外界交流交往，为乡村振兴和美丽乡村建设贡献力量，增进群众的获得感、满足感、幸福感。

在当日的党建交流联学活动中，双方一致表示，要把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，把学习成效转化为工作动力和成效，扎扎实实推进乡村地名信息服务提升行动，尽快让更多乡村地名在高德地图上“安家落户”，尽快让更多乡村地区群众因此而受益。

高德地图总裁刘振飞表示：“俗话说，要想富，先修路。数字经济的时代，要想富，先上图。通过乡村地名‘上图’为中国广大乡村播下数字化的种子，为群众做实事，为助力乡村振兴贡献力量。”

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