原标题：问题奶茶、火锅等被曝光，市场监管总局要求全面排查同品牌所有门店

新华社北京8月23日电（记者赵文君）针对近期曝光的“小龙坎”火锅店、“蜜雪冰城”奶茶店、“华莱士”快餐店、“杨国福”麻辣烫店、“奈雪的茶”奶茶店、“大润发”超市6起食品安全案件，市场监管总局23日公布查处情况，要求全面排查同品牌所有门店、强化总部管理、严惩涉事门店并处罚到人、惩处涉事企业同时追查上下游和同行业各有关企业。

市场监管总局协调地方市场监管部门依法开展核查处置，从严从快从重查处违法违规问题，举一反三开展全面排查，坚决消除食品安全风险隐患，要求食品生产经营者进一步落实食品安全主体责任，规范生产经营行为，保证群众饮食安全。

一是不仅核查涉事门店，也注重全面排查同品牌所有门店。二是不仅聚焦单独门店，也注重强化总部管理。对“点”上单独门店的问题核查、责令整改，对企业总部和区域分支机构约谈，督促其全面强化自查自纠，实现“面”上的食品安全风险管控。三是不仅严惩涉事门店，也注重处罚到人。根据违法违规情形，对涉事门店吊销许可、顶格罚款，对店长和直接负责人大额罚款。四是不仅惩处涉事企业，也注重追查上下游和同行业各有关企业。严厉惩处制假造假者，同时也严厉惩处知假售假者、故意用假者以及协助运输者等为违法生产经营提供便利者。

下一步，市场监管部门将继续充分利用监督检查、抽检监测、媒体监督、投诉举报等途径发现食品安全风险隐患，综合运用信用联合惩戒等手段对违法者及上下游相关生产经营者实行最严格的监管。同时，对食品安全典型案件查处一批曝光一批，不断净化食品安全环境，强化食品安全社会共治。

(责编：赵竹青、陈键)