原标题：“云智慧”开启“零跑动”办税新模式

为进一步深化税收征管改革，深入推进精细服务，国家税务总局清远市清城区税务局启用V-tax远程可视化自助办税系统，为纳税人提供不受区域、空间局限的办税渠道，开启“零跑动”办税新模式。这是清城区税务局继成功打造“云办税服务厅”后，进一步优化升级“云智慧”办税缴费服务体系，推进智慧税务建设的又一重要举措。

多种远程交互方式，打开办税“任意门”

“V-tax就像一个虚拟的办税服务厅窗口，通过电脑或手机就可以像‘视频聊天’一样办税，很方便。”纳税人李女士使用V-tax成功办理跨区迁移业务后，对V-tax作出肯定评价。

据了解，V-tax远程可视化自助办税平台支持多种远程交互方式，纳税人可通过V-tax智慧柜台、PC网页端和手机端“粤税通”微信小程序三种渠道登陆，快速与税务人员视频连线，进行实时沟通、线上传递资料。这种办税体验就像打开办税“任意门”，在任何地方办税都像在实体办税厅一样，实现视听说相结合，远程“面对面”办理税费业务。

目前，清城区税务局已在沿江路办税服务厅设置V-tax远程可视化办税体验区，并添置一台V-tax智慧柜台供纳税人体验使用。

多种智能办税功能，秒变办税“百宝箱”

V-tax除了接入渠道多样化之外，在功能上，也包含了很多“宝藏功能”。据悉，V-tax拥有智能导税、智能填单、在线帮办、后台帮办等服务功能。纳税人可通过选择业务大类、小类来定位业务主题，获取一次性告知书，了解办理该业务所需填写的报表及附送资料和办理承诺时限，选择自助办或帮办方式，办理多项税费业务。

纳税人如果选择后台帮办，则无需在线，由后台人员完成业务办理。若是选择在线帮办，则由纳税人与税务人员通过远程视频连线完成业务办理。事项办结后，V-tax自动将表单及附件导入电子档案平台，有效提升办税效率，实现征纳双减负。

“V-tax提供多种智能办税功能，还能让我们跟税务人员直接视频连线，实时解决办税过程出现的难题，真是大大方便我们办理业务，提高了我们的办税效率。”前来办理申报业务的杨女士称赞道。

多项业务广泛覆盖，实现办税“零跑动”

“以前有些业务要跑办税服务厅才能办理，如今通过V-tax这个”线上服务窗口“就可以完成，再也不用跑来跑去，办理结果还一目了然！”纳税人李女士说道。

据工作人员介绍，V-tax不仅可办理日常税费业务，还覆盖了更正/作废申报、跨区域迁移、解除非正常前置事项、注销与解除非正常业务等原先必须到办税服务厅前台办理的业务，基本实现了办税全平台互通，并将继续开发更多常用社保费功能。

V-tax的上线运行有效推动办税服务智能化、专业化、高效化，切实减轻纳税人办税负担，开启办税“零跑动”新模式。（潘熙淼 郑圳怡 黄洁珊）

(责编：赵竹青、陈键)