人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

“云智慧”开启“零跑动”办税新模式

2021年08月24日08:25 | 来源：中国网
小字号
原标题：“云智慧”开启“零跑动”办税新模式

为进一步深化税收征管改革，深入推进精细服务，国家税务总局清远市清城区税务局启用V-tax远程可视化自助办税系统，为纳税人提供不受区域、空间局限的办税渠道，开启“零跑动”办税新模式。这是清城区税务局继成功打造“云办税服务厅”后，进一步优化升级“云智慧”办税缴费服务体系，推进智慧税务建设的又一重要举措。

多种远程交互方式，打开办税“任意门”

“V-tax就像一个虚拟的办税服务厅窗口，通过电脑或手机就可以像‘视频聊天’一样办税，很方便。”纳税人李女士使用V-tax成功办理跨区迁移业务后，对V-tax作出肯定评价。

据了解，V-tax远程可视化自助办税平台支持多种远程交互方式，纳税人可通过V-tax智慧柜台、PC网页端和手机端“粤税通”微信小程序三种渠道登陆，快速与税务人员视频连线，进行实时沟通、线上传递资料。这种办税体验就像打开办税“任意门”，在任何地方办税都像在实体办税厅一样，实现视听说相结合，远程“面对面”办理税费业务。

目前，清城区税务局已在沿江路办税服务厅设置V-tax远程可视化办税体验区，并添置一台V-tax智慧柜台供纳税人体验使用。

多种智能办税功能，秒变办税“百宝箱”

V-tax除了接入渠道多样化之外，在功能上，也包含了很多“宝藏功能”。据悉，V-tax拥有智能导税、智能填单、在线帮办、后台帮办等服务功能。纳税人可通过选择业务大类、小类来定位业务主题，获取一次性告知书，了解办理该业务所需填写的报表及附送资料和办理承诺时限，选择自助办或帮办方式，办理多项税费业务。

纳税人如果选择后台帮办，则无需在线，由后台人员完成业务办理。若是选择在线帮办，则由纳税人与税务人员通过远程视频连线完成业务办理。事项办结后，V-tax自动将表单及附件导入电子档案平台，有效提升办税效率，实现征纳双减负。

“V-tax提供多种智能办税功能，还能让我们跟税务人员直接视频连线，实时解决办税过程出现的难题，真是大大方便我们办理业务，提高了我们的办税效率。”前来办理申报业务的杨女士称赞道。

多项业务广泛覆盖，实现办税“零跑动”

“以前有些业务要跑办税服务厅才能办理，如今通过V-tax这个”线上服务窗口“就可以完成，再也不用跑来跑去，办理结果还一目了然！”纳税人李女士说道。

据工作人员介绍，V-tax不仅可办理日常税费业务，还覆盖了更正/作废申报、跨区域迁移、解除非正常前置事项、注销与解除非正常业务等原先必须到办税服务厅前台办理的业务，基本实现了办税全平台互通，并将继续开发更多常用社保费功能。

V-tax的上线运行有效推动办税服务智能化、专业化、高效化，切实减轻纳税人办税负担，开启办税“零跑动”新模式。（潘熙淼 郑圳怡 黄洁珊）

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
央行易纲：促进实际贷款利率下行 小微企业综合融资成本稳中有降
　　人民网北京8月23日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行行长、国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲今日主持召开了金融机构货币信贷形势分析座谈会，研究当前货币信贷形势，部署下一步货币信贷工作。易纲表示，下一步要促进实际贷款利率下行，小微企业综合融资成本稳中有降。…
中国首次火星探测任务成功金银纪念币来了！8月30日发行
　　人民网北京8月23日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行定于2021年8月30日发行中国首次火星探测任务成功金银纪念币一套。该套纪念币共3枚，其中金质纪念币2枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部