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143家国内外金融组织、机构、企业将亮相服贸会

2021年08月24日08:25 | 来源：新华社
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原标题：143家国内外金融组织、机构、企业将亮相服贸会

　　新华社北京8月23日电（记者陈旭、王晓洁）记者从23日举行的2021年服贸会金融服务专题展媒体通气会上获悉，目前共有143家国际国内金融组织、机构、企业参加服贸会金融专题展线上线下的展览展示活动。金融服务专题展国际化率达41.2%。

　　2021年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展将于9月3日至7日在北京首钢园举办。北京市地方金融监管局副局长王颖介绍，本届服贸会金融专题展以“绿色北京、开放金融”为主题，展览面积将超过1.7万平方米，是目前国内规格最高、规模最大、影响力最广的金融展会，分为总部金融、国际金融、“两区”金融、数字金融示范区、科创金融、绿色金融、财富管理、综合金融服务等八大展区。

　　据了解，在143家参会金融组织、机构、企业中，中资方面有中国农业发展银行、国家开发银行、进出口银行等84家国内金融组织、机构、企业参展，外资方面有法国兴业银行、三菱日联、蒙特利尔银行等来自18个国家和地区的59家外资金融组织、机构、企业参展，金融服务专题展国际化率达41.2%。143家金融组织、机构、企业将联手展示服务“一带一路”倡议、“中国自由贸易区”建设等跨境金融服务，并在展会期间推出优秀的金融服务全球贸易的案例。

　　展会期间，专题展将打造数字金融嘉年华活动，包括数字金融示范区、金融科技大赛、智能投顾体验、数字人民币大道等，设立文创、无人超市、移动便利店、工艺美术品、畅销书籍、老字号等消费场景，让观众现场体验数字货币便捷购物。

　　据悉，今年服贸会期间，将继续开展线上金融服务展，集中组织金融业重大合作项目签约、成果发布等活动，加速金融业成果落地。

(责编：赵竹青、陈键)

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