原标题：北京“十三五”期间万元GDP能耗下降24%

新华社北京8月23日电（记者郭宇靖）国家发展改革委和北京市人民政府23日共同举办2021年全国节能宣传周暨北京市节能宣传周线上启动仪式，开启“云”上节能宣传周。记者从节能宣传周上获悉，“十三五”时期，北京以较低的能源消耗实现了较高的经济增长，2020年万元GDP能耗相比2015年时下降24%。

8月23日至8月29日是第31个全国节能宣传周，主题为“节能降碳，绿色发展”。北京市发展改革委有关负责人表示，节能是落实新发展理念、推动高质量发展、促进碳减排碳中和的重要途径。“十三五”时期，北京市把节能作为首都生态文明建设的重要内容，能源利用效率持续提升，2020年万元GDP能耗达到0.21吨标准煤，为全国省级地区最优水平。

据介绍，此次节能宣传周期间，北京市将以线上形式为主，推出减塑倡议、反食品浪费倡议、LED灯家庭推广试点等一批特色活动。

北京市发展改革委有关负责人表示，今年北京还将开展“小旧家电回收日”试点活动。2020年，北京组织相关协会和企业开展了试点活动，共回收小旧家电2200件，约8300公斤，社区居民参与度和满意度较高。据持续跟踪调查，部分社区已与正规回收企业建立起长期合作模式。今年计划继续开展约40个小区试点活动，将结合疫情防控相关要求适时进入社区开展现场回收活动。

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