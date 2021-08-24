北京“十三五”期间万元GDP能耗下降24%
2021年08月24日08:27 | 来源：新华社
小字号
原标题：北京“十三五”期间万元GDP能耗下降24%
新华社北京8月23日电（记者郭宇靖）国家发展改革委和北京市人民政府23日共同举办2021年全国节能宣传周暨北京市节能宣传周线上启动仪式，开启“云”上节能宣传周。记者从节能宣传周上获悉，“十三五”时期，北京以较低的能源消耗实现了较高的经济增长，2020年万元GDP能耗相比2015年时下降24%。
8月23日至8月29日是第31个全国节能宣传周，主题为“节能降碳，绿色发展”。北京市发展改革委有关负责人表示，节能是落实新发展理念、推动高质量发展、促进碳减排碳中和的重要途径。“十三五”时期，北京市把节能作为首都生态文明建设的重要内容，能源利用效率持续提升，2020年万元GDP能耗达到0.21吨标准煤，为全国省级地区最优水平。
据介绍，此次节能宣传周期间，北京市将以线上形式为主，推出减塑倡议、反食品浪费倡议、LED灯家庭推广试点等一批特色活动。
北京市发展改革委有关负责人表示，今年北京还将开展“小旧家电回收日”试点活动。2020年，北京组织相关协会和企业开展了试点活动，共回收小旧家电2200件，约8300公斤，社区居民参与度和满意度较高。据持续跟踪调查，部分社区已与正规回收企业建立起长期合作模式。今年计划继续开展约40个小区试点活动，将结合疫情防控相关要求适时进入社区开展现场回收活动。
(责编：赵竹青、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 央行易纲：促进实际贷款利率下行 小微企业综合融资成本稳中有降
- 人民网北京8月23日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行行长、国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲今日主持召开了金融机构货币信贷形势分析座谈会，研究当前货币信贷形势，部署下一步货币信贷工作。易纲表示，下一步要促进实际贷款利率下行，小微企业综合融资成本稳中有降。…
相关新闻
- 评论
- 关注