惩治恶意抢注商标不应止于“驳回”
国家知识产权局日前发布通告，依据《商标法》第十条第一款第（八）项的规定，对第58130606号“杨倩”、第58108579号“陈梦”、第58265645号“全红婵”等109件商标注册申请（含一标多类）予以快速驳回。
在第32届奥林匹克运动会上，中国运动员勇于挑战，超越自我，以优异成绩为祖国和人民赢得了荣誉，杨倩、陈梦、全红婵等一批优秀运动员脱颖而出。不出所料，杨倩等优秀运动员也成了不少商家和自然人眼里获取商业利润的“香饽饽”，他们的姓名迅速被人恶意抢注申请商标。这种以不正当利用他人市场声誉为目的的商标恶意抢注行为，不仅侵犯了奥运健儿的姓名权等合法权益，也伤害了公众感情，扰乱了正常的商业环境和市场秩序，影响十分恶劣。国家知识产权局及时果断驳回这些商标恶意注册申请，体现了依法打击商标恶意抢注行为的鲜明态度，值得充分肯定。
对于这种旨在不正当利用奥运健儿声誉营利、恶意占用社会公共资源的商标恶意抢注行为，及时予以驳回乃题中之义，但惩治恶意抢注商标不能仅止于此。以往的一些事例和案例表明，尽管不少恶意抢注商标申请被依法驳回，但有的未能从根本上杜绝商标恶意抢注行为，不少恶意抢注商标者总是另寻时机“卷土重来”，以致对商标恶意抢注行为的依法打击陷入了“治理、反弹、再治理、再反弹”的循环。可见，惩治恶意抢注商标不能只有“驳回”这一招，而需要进一步探寻治理良策。
商标恶意抢注行为屡禁不止，其关键病灶在于违法成本低。2017年4月，原国家工商总局将商标注册费从每件600元降为300元，此举有效激发了市场创新活力，客观上却也让恶意抢注者申请注册一件商标，违法成本仅有300元，恶意抢注者断不会有切肤之痛。与此形成鲜明对比的是，被恶意抢注的权利人若要依法维权，往往要付出比恶意抢注者违法成本更高的维权成本，甚至还可能陷入“追回一只鸡，得杀一头牛”的尴尬，一定程度上导致了商标恶意抢注不法行为蔓延。
从本质上讲，部分商家或自然人恶意抢注商标成瘾，源于诚信的缺失，而诚信缺失的背后，则是对恶意抢注者没有祭出失信惩戒的大棒。目前，我国在商标注册领域尚未引入信用惩戒机制，恶意抢注者即使抢注的商标被驳回，也仅仅承受了道德鞭挞和舆论谴责。如此“轻饶”，恶意抢注者自然会滋生“大法不犯、小错不断”的戾气，大搞恶意抢注商标乐此不疲。
惩治商标恶意抢注不法行为，不应仅止于对抢注的商标予以驳回，而应坚持标本兼治。既要在扎紧审查、异议、撤销等各环节“栅栏”的基础上，通过修法、出台司法解释、制定条例等方式，大幅提高商标恶意抢注不法行为的违法成本，让恶意抢注者“偷鸡不成蚀把米”；又要加大信用惩戒力度，把恶意抢注者列入失信黑名单，给其戴上“一处失信，处处受限”的“紧箍咒”，倒逼其主动打消恶意抢注商标的“小九九”歪念。
此外，鉴于权利人依法维权客观存在的收益与成本付出“性价比”太低，应优化姓名权或形象权侵权民事诉讼制度和机制，在举证责任以及诉讼成本承担等方面向权利人合理倾斜，以此降低维权成本，激发权利人主动依法维权的积极性。唯有如此，恶意抢注者才没有“碰瓷”的底气，切实减少商标恶意抢注行为的发生乃真正可待。
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