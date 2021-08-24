蒋若静

原标题：数字人民币将亮相金融嘉年华

2021年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展（以下简称“金融专题展”）将于9月3日至7日在首钢园举行。北京青年报记者从昨天下午举行的金融服务专题展媒体通气会上了解到，本次展览将以“绿色北京、开放金融”为主题，邀请143家国内外重量级金融机构参展。本次金融专题展亮点颇多，除了设置八大展区进行展览展示外，还将创新举办数字金融嘉年华系列活动，让观众感受最接地气的金融场景触达，其中，现场将设一条数字人民币大道，观众可现场体验数字货币便捷购物。此外，备受关注的2021中国国际金融年度论坛、中国国际金融科技论坛等论坛、峰会活动，也将邀请全球嘉宾开展金融领域前沿对话。

143家国内外机构携手亮相

据了解，本届展会由北京市人民政府、中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局主办，由北京市地方金融监督管理局、中国人民银行营业管理部、北京银保监局、北京证监局、北京外汇管理部承办。北京市地方金融监管局党组成员、副局长王颖在昨天下午的通气会上介绍，本次金融服务专题展展览面积超过1.7万平方米，分为总部金融、国际金融、“两区”金融、数字金融示范区、科创金融、绿色金融、财富管理、综合金融服务等八大展区，还将举行展览展示、论坛峰会、数字金融嘉年华、签约发布等丰富多彩的主题活动。王颖表示，“将把2021年服贸会金融服务专题展，打造为最权威、最专业的金融业全景展示窗口，打造为金融服务贸易第一展和中国金融年度发展风向标。”

目前，已有143家国际国内金融组织、金融机构、企业参加金融专题展线上线下的展览展示活动，其中有29家世界500强领先金融机构和知名企业。中资方面，有中国农业发展银行、国家开发银行、进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、中国人寿、中国人保、中国太平、中国信保、华为、腾讯等84家国内金融机构企业参展；外资方面，有法国兴业银行、三菱日联、蒙特利尔银行、摩根士丹利、万事达卡、环球银行同业金融电讯协会（SWIFT）、星展银行、韩亚银行、瑞穗银行、港交所、上田八木等来自18个国家和地区的59家外资机构参展，覆盖美国、英国、德国、法国、瑞士、奥地利、爱尔兰、新加坡等多个国家，金融服务专题展国际化率达41.2%。

论坛峰会邀请到国内外近260位代表

展会期间，还将围绕“金融开放下的国家金融管理中心建设”“全球金融中心建设：金融开放与可持续发展”“信用文化与中国金融市场的发展与创新”“全球资本市场预测与展望”等金融领域的热门和前沿话题，举办2021中国国际金融年度论坛、2021中国国际金融科技论坛、2021中国资本市场投资峰会、2021全球PE论坛、中外金融机构高端对话FIN-TALK论坛、2021中国信用论坛等一系列论坛峰会。

目前，系列论坛已成功邀请到国际国内近260位国际组织、金融机构、企业代表出席。国内方面，已经邀请到农发行、工行、农行、人寿、中行、华为、腾讯、京东等机构代表出席，国际方面，邀请到高盛、法国兴业集团、瑞银集团、VISA、SWIFT、安顾、东亚银行、富达基金、淡马锡、标普等外资机构代表出席，国际金融协会、日本央行、新加坡金融监管局、澳门特区政府经济财政司等国际组织及监管单位代表也将出席论坛。

王颖表示，“力争将系列论坛打造为中国金融业开放创新的宣介平台、国际金融前沿热点的交流平台和金融服务实体经济的政策发布平台。”

数字金融嘉年华聚焦互动体验

数字金融嘉年华活动是本届展会的一大亮点，将着力打造更具趣味性、互动性和体验性的展会现场。王颖透露，数字金融嘉年华活动包括数字金融示范区、金融科技大赛、智能投顾体验、数字人民币大道等。工商银行、农业银行、邮储银行、华夏银行等诸多金融机构将在嘉年华活动区举办丰富多彩的主题活动，例如数字艺术金融宣讲、消费金融专场宣介、首都市民金融风险教育宣传、防范电信网络诈骗专场活动等。

“希望通过全方位展现金融业开放改革助力构建‘双循环’新发展格局的显著成效，多维度展示‘两区’建设启动以来北京金融业按下‘快进键’的发展硕果，多角度呈现绿色金融助力实现碳达峰、碳中和的创新路径，更好地向全球传递中国金融业进一步对外开放的积极信号，推动将展会打造为最权威、最专业的金融业全景展示窗口！”王颖说。

亮点

金融服务“第一梯队”集体亮相

中国农业发展银行、国家开发银行、中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、中国人保、中国人寿、中国太平、中国出口信用保险等我国金融机构的“第一方阵”将再次“合拍全家福”，光大集团、平安集团两大金融集团也来助阵，联手展示大国金融实力与担当。

“两区”助力首都金融开放持续领跑

北京金融街、北京城市副中心、国际金融聚集区、首都产业金融中心、文化金融聚集区等展示“两区”建设新实践，包括机构引进、政策落地、业务许可等方面取得的成果。

国内外金融机构携手升级

143家金融机构联手展示服务“一带一路”倡议、“中国自由贸易区”建设等跨境金融服务，并在展会期间重磅推出优秀的金融服务全球贸易的案例，积极共享金融科技、跨境贸易、风险控制等方面的优秀成果，携手共促金融服务贸易的强大合力，推动全球金融服务贸易新生态加速形成。

数字人民币亮相金融嘉年华

展会期间，丰台区与数研所将联合六大行及蚂蚁、腾讯、京东、华为、紫光国微、华大电子、恒宝股份等机构联手打造“数字金融示范区”。现场还开通一条数字人民币大道，打造文创、无人超市、移动便利店、工艺美术品、畅销书籍、老字号等消费场景，让观众现场体验数字货币便捷购物，以趣味性、互动性和体验性，提高大众对数字人民币的认知度。

金融科技应用加速落地

招商银行、中信银行、民生银行、浦发银行、浙商银行、华夏银行、蚂蚁科技、京东科技、金融壹账通等机构展示最新金融科技应用成果及经验做法。推广数字货币、电子商务、医疗教育、消费金融、资产管理、公共服务、智慧城市等领域金融科技场景的应用。

首都绿色金融新范式引关注

建设银行、邮储银行、浦发银行、华夏银行、汇添富基金、北京绿色交易所、朴道征信等多家机构将推出创新绿色金融产品及服务，涵盖绿色融资、绿色租赁、绿色基金、绿色投资和绿色消费等，充分展现金融对新能源、节能环保、建筑、交通、工业等行业的支持。

本版文/本报记者 蒋若静

(责编：罗知之、陈键)