原标题：两家“胖哥俩肉蟹煲”门店停业整顿

本报讯（记者 王薇）昨天，本市两家网红餐厅“胖哥俩肉蟹煲”被媒体报道存在使用“隔夜死蟹”当现杀活蟹卖，土豆腐烂、发馊后继续用等问题。当天上午，丰台区市场监管局和朝阳区市场监管局对两家问题餐厅进行现场检查。目前，被媒体曝光的“胖哥俩肉蟹煲”北京凯德MALL大峡谷店和合生汇店均已停业整顿并被立案调查。

昨天上午10点，北京凯德MALL大峡谷店刚开门，北京青年报记者跟随丰台区市场监管局食品科和马家堡街道市场所的执法人员到店对“胖哥俩肉蟹煲”进行现场检查。执法人员走进后厨，主要对土豆、肉蟹等食材进行了检查。北青报记者在后厨看到，这里的土豆均为削好的半成品，真空包装，保质期为3天，现场存有8月21日和8月22日两个生产日期的土豆。同时，进库单显示当天的肉蟹进货为80斤，工作人员分拣出了8只、共计2斤的死蟹。店里的工作人员表示，这些分拣出的死蟹记录后会直接作为厨余垃圾扔掉。现场执法人员还对店里食材的进出库单据、销售蟹煲的流水单等进行了检查，并调取了部分后厨的监控录像。

丰台区市场监管局还组织第三方检测公司到现场抽检了该店鸡爪、螃蟹、葱油饼、土豆、油麦菜等食品原材料，检测结果待出。随后，执法人员当场责令其立即自行停业整顿和暂停网络订餐平台经营，下一步丰台区市场监管局将依法进行立案调查。

同日上午,朝阳区市场监管局执法人员到网红餐饮店“胖哥俩肉蟹煲（合生汇购物中心店）”现场开展调查。目前该店已被执法人员要求停业整顿，且在网络第三方订餐平台进行停业下线处理。执法人员现场对该店菜单、宣传品以及后厨的环境卫生进行了检查，并暂时封存了相关经营工用具。

朝阳市场监管局执法人员对“胖哥俩肉蟹煲”涉事门店负责人进行了约谈，要求其立即开展内部核查，加强食品安全管理，严格落实各项制度措施，并配合执法人员开展相关案件的调查处理工作。在对涉事门店开展检查的同时，朝阳市场监管局针对辖区其他“胖哥俩肉蟹煲”门店开展专项检查工作，重点检查报道中反映的问题及其他食品安全事项，发现问题一律严肃查处。

丰台区市场监管局和朝阳区市场监管局均表示，针对此类网红店，市场监管部门将开展食品安全专项检查，对检查中发现问题的门店，将严格按照食品安全监管“四个最严”的原则立案严厉查处，利用“随机查餐厅”、突击检查等方式提高问题发现率，提升辖区食品安全水平。

此外，“胖哥俩肉蟹煲”北京区督导人员昨天也来到北京凯德MALL大峡谷店协助市场监管部门进行检查。据该督导人员介绍，“胖哥俩肉蟹煲”在北京共有17家店，其中16家为合营店、1家为加盟店，督导人员一般会每周到店进行一次检查。目前，全北京市的“胖哥俩肉蟹煲”店除停业的两家外，其他的店都在进行自查。杭州胖哥俩餐饮管理有限公司发表声明，针对媒体对北京合生汇店和凯德MALL店的报道，公司总部高度重视，已对涉事门店进行停业整顿。公司第一时间成立专案组进行内部自查，并配合市场监管部门进行检查，对检查结果将及时公布。摄影/本报记者 郝羿

(责编：罗知之、陈键)