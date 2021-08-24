张小洁 韦夏怡

8月24日，创业板注册制改革落地满一年。

一年来，182家注册制下新上市公司累计首发募集资金1401.47亿元。截至2021年8月23日，创业板上市公司数量已达到1011家，总市值为13.15万亿元。

一年来，创业板主要制度规则经受住市场检验，市场运行平稳，“增量+存量”改革成效显著。接受《经济参考报》记者采访的多位专家学者和市场人士表示，创业板改革并试点注册制后，市场生态发生积极变化，为全市场推行注册制奠定了基础，积累了宝贵经验。

注册制激发创业板新活力

代表创业板市场优质核心资产的创业板指近一年多来展现出很高的成长性：2020年，创业板指涨幅达64.96%；今年以来，创业板指在市场震荡中仍保持涨势，截至2021年8月23日，创业板指年内累计上涨11.04%。

在指数明显上涨的同时，创业板成交额也持续放大。同花顺数据显示，7月下旬以来，创业板市场的成交金额占AB股总成交金额的比重数次创下新高，7月30日，创业板成交额占比达到26.40%，创历史新高。从绝对成交金额来看，7月20日以来的25个交易日里，有17个交易日创业板成交额在3000亿元以上，8月2日创下3675.17亿元的新高。

上海交大上海高级金融学院学术副院长、金融学教授严弘对《经济参考报》记者表示：“创业板实施注册制改革取得了非常重要的成绩，过去一年，创业板上市公司的数量大幅提升，创业板指在过去一年的表现也引领整个市场指数，实实在在地为投资者带来了收益，体现了它的投资价值。”

统计显示，截至2021年8月20日，创业板1011家公司首发募集资金累计6595.52亿元；359家公司共实施474单再融资方案，累计募集资金4515.44亿元。股权融资金额合计超万亿元，资金直接投向创新创业领域，进一步推动新经济发展。

作为注册制下登陆创业板的企业，厦门狄耐克智能科技股份有限公司董事长缪国栋表示，狄耐克是创业板注册制改革的直接受益者。创业板注册制的改革，加快了公司首次公开发行并在创业板上市的进程，得益于注册制公开、透明、高效、规则明确的审核机制，以及公司规范运作和经营良好的表现。在上市的过程中，公司明确了发展方向、完善了公司治理、实现了规范运作的发展过程。

国金证券总裁助理、国金证券上海证券承销保荐分公司总经理任鹏表示，创业板改革并试点注册制以来，有效发挥直接融资功能，为推动科技、资本和实体经济高水平循环作出积极贡献。复旦大学中国金融法治研究院副院长、泛海国际金融学院教授施东辉也表示，创业板试点注册制后，股票发行的数量、节奏、价格均由市场来决定，有利于形成资本要素从低质低效领域向优质高效领域流动的机制，引导资本要素向先进生产力集聚。目前创业板上市公司数量突破千家，这既是创业板长期发展的积淀，更是注册制改革带来的动能和活力。

注册制改革成色尽显

设立多元化上市标准，简化发行条件，完善再融资与并购重组服务体系，优化股权激励政策环境……一系列改革成果斐然，注册制理念渐入人心。

创业板实施注册制试点后，新股发行迈向常态化。截至2021年8月20日，深交所共受理727家企业的创业板首发上市申请，已有182家公司成功登陆创业板。施东辉表示，创业板贯彻以信息披露为中心的注册审核理念，坚持审核阳光化、电子化，扎实推进发行上市审核标准、审核进程、审核结果、监管措施“四个公开”，将科技监管贯穿发行上市审核过程始终。（下转第二版）

(责编：王震、陈键)