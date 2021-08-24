孙韶华

近日，国务院办公厅印发《关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》（以下简称《意见》）。这是改革开放以来经国务院同意、由国务院办公厅直接印发的指导我国注册会计师行业改革与发展的第一个文件。

23日，财政部有关负责人指出，《意见》以全面提升注册会计师行业服务国家建设能力为目标，从依法整治财务审计秩序、强化行业日常管理、优化执业环境和能力等三方面提出12项主要任务，为“十四五”和今后一段时期我国注册会计师行业的发展指明了方向，标志着我国注册会计师行业迎来新的重大发展机遇。

在“依法整治财务审计秩序”部分中，《意见》提出，依法加强从事证券业务的会计师事务所监管。严肃查处违法违规行为并曝光典型案例。加快推进注册会计师行业法律和基础制度建设。建立健全监管合作机制。

《意见》明确，对会计师事务所和上市公司从严监管，依法追究财务造假的审计责任、会计责任。加强财会监督大数据分析，对财务造假进行精准打击。《意见》还指出，要制定注册会计师行业基础性制度清单，及时跟进健全相关制度规定，建立健全制度化、常态化的长效机制。

财政部上述负责人指出，在推动相关法律修订方面，一是抓紧修订《会计法》，着重加大财务造假处罚力度，规范开展财务管理，强化内部控制，从源头上规范企业会计行为。二是加快推进《注册会计师法》修订，严格行业准入标准，加强特定实体审计监管，完善责任追究机制，合理区分会计责任和审计责任，着重加大对违规出具虚假审计报告等行为的处罚力度。三是配合有关方面研究完善注册会计师法律责任相关司法解释，细化故意、重大过失、一般过失的不同情形和判断标准，指导判罚实践体现“过罚相当”原则。

在完善行业制度规范方面，一是加强监管类制度，包括会计师事务所监督检查办法、会计师事务所一体化管理办法、注册会计师行业严重失信主体名单管理办法、会计师事务所自查自纠报告规定等。二是优化服务类制度，包括国有企业、上市公司选聘会计师事务所有关规定；银行审计函证数据标准；会计师事务所职业责任保险暂行办法等。

对于加强注册会计师行业日常监管，财政部上述负责人指出，财政部研究起草了《会计师事务所监督检查办法》，创新事中事后监管。目前，该办法正在向社会公开征求意见，下一步，财政部将根据反馈意见进一步修改完善后尽快按程序印发实施。

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