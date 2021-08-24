钟源 吴燕霞

原标题：国家创新型产业集群试点扩围

作为经济发展和区域创新的重要抓手，我国创新型产业集群建设不断提速。《经济参考报》记者获悉，科技部火炬中心日前正式同意将43个产业集群纳入2021年度创新型产业集群试点（培育）。与此同时，上海、广东、山东、湖北、湖南、重庆等多地发力布局，聚焦生物医药、智能制造、集成电路等重点领域，打造创新型产业集群，多个千亿级、万亿级产业集群高地正迅速崛起。

创新型产业集群建设多地铺开

创新型产业集群是指产业链相关联企业、研发和服务机构在特定区域聚集，通过分工合作和协同创新，形成具有跨行业跨区域带动作用和国际竞争力的产业组织形态。

“不少地方都在加快推进产业集群布局，期望抢占发展先机。此次入围的名单，43个产业集群共分布在22个省份，其中广东、山东、湖北、湖南居于第一梯队，各有4个产业集群入选。”科技部相关负责人表示。

山东2004年起着手发展锂电产业，目前山东枣庄锂电规上企业有12家，产品种类200多个，2020年枣庄市锂电产业营收11.9亿元。枣庄提出，将着力构筑以锂电产业为首位的锂电、光电、医药健康、智能制造和大数据“1+4”特色产业集群。

在湖北，包括此次新增的黄石、随州、仙桃、孝感4家国家创新型产业集群在内，目前，湖北10家国家创新型产业集群共集聚相关企业3950家，其中高新技术企业1003家，占比25.39%。下一步，湖北将聚焦构建“51020”现代产业体系，着力培育建设一批创新能力强、服务体系完善、产业特色鲜明的创新型产业集群和火炬特色产业基地。

在重庆，新入围的永川高新区汽摩智造创新型产业集群近年日益发展壮大。初步形成上游以蜂巢动力、曼德、瑞悦汽车等为龙头的汽车关键零部件制造，中游以长城汽车、耐德永铃汽车、德国STS新能源汽车、雅迪电动车等为龙头的汽车整车制造以及新能源摩托车制造，下游以长城汽车物流、重庆市长城汽车售后服务有限公司等为龙头的汽车后市场服务的汽摩制造全产业链体系。

兰州大学政治与国际关系学院科技外交研究中心研究员黄宁表示，创新型产业集群对于各地区传统产业转型升级和新兴产业培育发展，以及区域创新能力的提升起到了较强的支撑作用。“从某种意义上说，创新型产业集群的发展与我国未来经济高质量发展呈现‘共生’的关系。随着我国经济与科技能力的进一步提升，产业的‘集群化’与‘创新化’必然更加显著。”

产业集群成创新关键发力点

数据显示，2013年科技部正式启动创新型产业集群试点工作，此前已在全国布局了109个创新型产业集群，包括48家创新型产业集群试点（培育）建设单位和61家创新型产业集群试点单位。其中，95家集群单位布局在国家高新区内，占总数的87%。

去年4月，科技部火炬中心印发的《关于深入推进创新型产业集群高质量发展的意见》提出，要在现有创新型产业集群试点和培育基础上，充分发挥国家高新区的产业集聚作用，以“一区一主导产业”为布局原则，重点建设100个国家级创新型产业集群，形成若干万亿级产业规模和一批千亿级产业规模，掌握关键核心技术、产业技术体系完备、大中小企业融通发展、处于国际国内领先地位的创新型产业集群。

科技部战略规划司司长许倞此前表示，我国区域创新高地加快形成。北京、上海、粤港澳大湾区科技创新中心建设取得了快速发展，近期又开始启动成渝科技创新中心建设，根据世界知识产权组织评估，中国有17个区域进入全球创新集群百强，其中，粤港澳大湾区、北京、上海进入全球创新集群前10位。

以重庆为例，他们着力搭建高新技术研发平台，推动长城汽车、雅迪电动车等龙头企业建立汽摩产业重点实验室、工程研究中心、技术创新中心等研发机构。当前，长城汽车已签约新增投资15亿元建设长城汽车西南智能制造中心、技术研发中心等项目，雅迪签约新增投资10亿元建设雅迪学院。依托西源凸轮轴等国内汽车零部件领军企业，搭建开放共享的共性技术研发检测服务平台。

“下一步，集群将做强产业链条，促进产业高质量发展，重点发展汽车整车制造、提升发展新能源摩托车、配套发展关键零部件、培育发展智能网联汽车等产业集群。同时，继续以汽车摩托车及零部件产业招商为重中之重，打造重庆市乃至西部地区汽摩产业新高地。到2023年，力争营业收入突破1000亿元，平均增长率22%。”永川高新区经济发展局副局长刘智敏透露。

培育创新型产业仍有堵点

科技部要求，入围的43家创新型产业集群应聚焦国家重大需求，以科技创新为核心着力提升产业创新能力，对辖区内创新型产业集群的建设与发展，加强创新服务和业务指导，完善配套政策，重点培育发展具有国际竞争力的科技企业和产业；通过补链、强链，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，力争打造一批世界级的创新型产业集群。

“目前我国推动创新型产业集群发展还面临一些挑战。”黄宁表示，制造业的集群化必须要有高层次生产性服务业的配套。目前我国产业集群对专业化服务的需求较为旺盛，但国内供给相对不足。另外，宽松灵活的政策环境有待完善。创新型产业集群的重点不仅在“集群”，更在“创新”。要激发创新活力，除了必要的资源保障，更重要的是竞争政策、知识产权保护、融资便利化等规制性政策的保障。

科技部火炬中心主任贾敬敦说，下一步要着力营造有利于创新型产业集群高质量发展的政策环境。同时，要把有为政府和有效市场有机结合在一起，政府在营造良好的营商环境和创新创业生态上下功夫，其他方面主要依靠市场的力量、竞争的力量和创新的力量。

“要探索支撑创新型产业集群发展的金融工具。离开了创新资本的支持，创新成果就难以实现产业化。此外，要高度重视科技领军企业的培育，扎实抓好大中小企业融通发展。”贾敬敦表示。

(责编：王震、陈键)