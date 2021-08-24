人民网北京8月24日电 （记者乔雪峰）8月23日，新疆乌尉公路包项目天山胜利隧道“天山号”TBM成功穿越最大、最危险断裂带F6博罗科努-阿其克库都克断裂带。该项目总部总经理崔景川告诉记者，攻克该隧道施工最大“拦路虎”，意味着隧道施工将进入“快车道”。

据了解，天山胜利隧道穿越天山山脉,全长约22.1公里，是目前世界上最长高速公路隧道，也是全线控制性工程，具有“一长”（高速公路隧道长度世界之最），“两深”（隧道最大埋深约1112.6米，竖井最大深度702米），“三低”（温度低、气压低、含氧量低），“四高”（高地应力、高压地下水、高地震烈度、高环保等级），“五难”（勘探难、工程设计难、施工组织难、风险控制难、运营与管养难）的特点。

新疆维吾尔自治区交通运输厅相关负责人对记者表示，天山胜利隧道是乌鲁木齐至尉犁高速公路项目重点控制性工程，该公路全长318.5公里，全线建成后，乌鲁木齐和尉犁之间的行车时间将由现在的7个小时缩短至3个小时，将彻底打通天山南北的交通运输屏障，对于推动新疆“丝绸之路经济带”核心区建设，促进南北疆经济社会发展和区域优势资源开发具有重要意义。

“隧道要穿越16条断裂带，其中F6博罗科努-阿其克库都克断裂带是范围最大、最危险的断裂带。”崔景川表示，该断裂带处于天山胜利隧道进口端约1900米处，总宽440米，核心区为100米，包含花岗闪长岩、碳质板岩、石英片岩及大理岩等10余种岩石，被称为“地质博物馆”，地质脆弱且周边有丰富的地质活动及地下水，穿越过程中极易发生突泥涌水及大规模坍塌，被视为隧道施工最大的“拦路虎”。

为攻克这一难题，保证隧道施工顺利推进。崔景川指出，项目首次在国内高速公路勘察设计中采用水平定向钻长距离钻进2271米，进行孔内电视和取芯，精准查明进口至F6区域工程地质及水文地质条件。项目首次在公路隧道领域使用“TBM中导洞+主洞钻爆法”组合工艺，采用多种方式加强初期支护，最终实现TBM安全快速通过断层地带，继续向天山深处挺进。

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