人民网北京8月24日电 （记者乔雪峰）8月23日，2021中国国际智能产业博览会在重庆开幕，制造业数字化转型高峰论坛同期举行，论坛上，国家工业信息安全发展研究中心副主任何小龙发布了《重庆市两化融合发展数据地图》，对重庆市两化融合发展全景进行了量化测评和权威画像，以丰富的数据指标结果全面展现和深度总结了重庆市推进两化融合取得的丰硕成果。

据了解，两化融合发展，指信息化和工业化的结合，信息化带动工业化、以工业化促进信息化。“‘十三五’时期，重庆两化融合呈现‘夯实基础、深化应用、创新发展’的发展态势，作为引领西部开放开发的重要支撑，重庆两化融合发展水平已连续多年居中西部第一。”何小龙介绍，2021年，重庆两化融合水平达到60.7，较全国平均水平高出5%，较2017年提升了12.8%。其中，渝北区、九龙坡区、渝中区两化融合发展水平超过了65.0。

关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率、经营管理数字化普及率分别达到56.6%、77.8%、67.6%，其中前两项分别高于全国平均水平2.9%、4.1%。重庆生产、研发、管理环节数字化基础正在不断夯实。

在网络化协同发展方面，重庆以5G为发力点，积极布局物联网创新发展，夯实工业网络基础；实施企业“上云上平台”计划，推动企业实现业务系统向云端迁移，降低智能化改造成本。2021年，重庆企业数字化生产设备联网率达到45.9%，企业工业云平台应用率达到48.8%。

“近年来，重庆聚焦智能制造，14.2%的制造企业已初步具备探索智能制造的基础。智能化水平持续上升，高于全国平均水平3.7%。”何小龙建议，在“十四五”时期，重庆可以朝4个方向重点发展：

以云端迁移为主线，推进中小企业数字化升级，针对不同行业形成轻量型、通用型解决方案，增强中小企业上云积极性和主动性。

以工业互联网为抓手，推动工业企业深度应用，引导支持工业企业与垂直领域软件服务商深度合作，推进行业共性工业知识和经验的研发、积淀和软件化转化。

以智能制造为突破口，赋能制作业高质量发展，支持企业加快生产设备数字化升级，开展智能制造单元、智能产线、智能车间建设。

以成渝城市群为依托，营造开放共享生态体系，对标国际一流标准，以开放、服务、创新、高效的发展环境吸引海内外人才和企业安家落户，推动产学研联合和技术创新。

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