人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

重庆两化融合水平达60.7 较全国平均水平高出5%

2021年08月24日09:09 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月24日电 （记者乔雪峰）8月23日，2021中国国际智能产业博览会在重庆开幕，制造业数字化转型高峰论坛同期举行，论坛上，国家工业信息安全发展研究中心副主任何小龙发布了《重庆市两化融合发展数据地图》，对重庆市两化融合发展全景进行了量化测评和权威画像，以丰富的数据指标结果全面展现和深度总结了重庆市推进两化融合取得的丰硕成果。

据了解，两化融合发展，指信息化和工业化的结合，信息化带动工业化、以工业化促进信息化。“‘十三五’时期，重庆两化融合呈现‘夯实基础、深化应用、创新发展’的发展态势，作为引领西部开放开发的重要支撑，重庆两化融合发展水平已连续多年居中西部第一。”何小龙介绍，2021年，重庆两化融合水平达到60.7，较全国平均水平高出5%，较2017年提升了12.8%。其中，渝北区、九龙坡区、渝中区两化融合发展水平超过了65.0。

关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率、经营管理数字化普及率分别达到56.6%、77.8%、67.6%，其中前两项分别高于全国平均水平2.9%、4.1%。重庆生产、研发、管理环节数字化基础正在不断夯实。

在网络化协同发展方面，重庆以5G为发力点，积极布局物联网创新发展，夯实工业网络基础；实施企业“上云上平台”计划，推动企业实现业务系统向云端迁移，降低智能化改造成本。2021年，重庆企业数字化生产设备联网率达到45.9%，企业工业云平台应用率达到48.8%。

“近年来，重庆聚焦智能制造，14.2%的制造企业已初步具备探索智能制造的基础。智能化水平持续上升，高于全国平均水平3.7%。”何小龙建议，在“十四五”时期，重庆可以朝4个方向重点发展：

以云端迁移为主线，推进中小企业数字化升级，针对不同行业形成轻量型、通用型解决方案，增强中小企业上云积极性和主动性。

以工业互联网为抓手，推动工业企业深度应用，引导支持工业企业与垂直领域软件服务商深度合作，推进行业共性工业知识和经验的研发、积淀和软件化转化。

以智能制造为突破口，赋能制作业高质量发展，支持企业加快生产设备数字化升级，开展智能制造单元、智能产线、智能车间建设。

以成渝城市群为依托，营造开放共享生态体系，对标国际一流标准，以开放、服务、创新、高效的发展环境吸引海内外人才和企业安家落户，推动产学研联合和技术创新。

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
重庆两化融合水平达60.7 较全国平均水平高出5%
　　人民网北京8月24日电 （记者乔雪峰）8月23日，2021中国国际智能产业博览会在重庆开幕，制造业数字化转型高峰论坛同期举行，论坛上，国家工业信息安全发展研究中心副主任何小龙发布了《重庆市两化融合发展数据地图》，对重庆市两化融合发展全景进行了量化测评和权威画像，以丰富的数据指标结果全面展现和深度总结了重庆市推进两化融合取得的丰硕成果。 据了解，两化融合发展，指信息化和工业化的结合，信息化带动工业化、以工业化促进信息化。…
攻克最大“拦路虎” 世界最长高速公路隧道施工进入“快车道”
　　人民网北京8月24日电 （记者乔雪峰）8月23日，新疆乌尉公路包项目天山胜利隧道“天山号”TBM成功穿越最大、最危险断裂带F6博罗科努-阿其克库都克断裂带。该项目总部总经理崔景川告诉记者，攻克该隧道施工最大“拦路虎”，意味着隧道施工将进入“快车道”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部