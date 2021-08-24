超2500亿元 2021智博会92个重大项目集中签约
2021年08月24日09:10 | 来源：人民网
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人民网北京8月24日电 （记者乔雪峰）8月23日下午，2021中国国际智能产业博览会（以下简称2021智博会）重大项目招商签约活动在重庆举行，2021智博会市内签约项目92个、合同额2524亿元（由市级举办的集中签约项目，区县单独举办的集中签约项目不在此列）。其中，现场签约项目66个、合同额2073亿元，包括线下项目50个、合同额1675亿元，线上项目16个、合同额398亿元，场外签约项目26个、合同额451亿元。
从项目签约额看，签约项目投资额都在5亿元以上，其中10亿元以上项目81个、比去年多23个，50亿元以上项目19个、比去年多2个。
从行业领域看，智能制造类项目32个、总投资1016亿元、占比40%，数字经济类项目20个、总投资428亿元、占比17%，科技类项目17个、总投资460亿元、占比18%，其他产业项目23个、总投资620亿元、占比25%。
从签约投资方看，央企项目10个、总投资463亿元、占比18%；民企项目69个、总投资1670亿元、占比66%；外企项目5个、总投资73亿元、占比3%；重庆市外省市国企等其他主体投资项目8个、总投资318亿元、占比13%。
此外，贵州、四川等省也有部分项目在现场签约，总投资32亿元。
据重庆市招商投资促进局负责人介绍，今年以来，重庆市上下围绕壮大新一代信息技术等战略新兴产业、巩固提升电子等支柱产业、繁荣数字经济等现代服务业以及提升创新能力招商，深入开展“招商季”活动，持续推进央企、民企、外企入渝，实施龙头、强身、独角兽、瞪羚、育苗等招商工程，疫情期间用好“云招商”“云洽谈”等线上方式，多措并举推动本次智博会签约取得新成效。
(责编：赵竹青、吕骞)
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