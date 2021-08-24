人民网记者 乔雪峰

农业农村如何搭乘智能化、数字化快车实现高质量发展？8月23日，智慧农业高峰论坛在重庆召开，政府机构、专家学者、企业代表齐聚重庆，共同探讨智慧农业发展模式，交流智慧农业发展成功经验。

作为2021中国国际智能产业博览会论坛之一，智慧农业高峰论坛以“智慧农业助力乡村振兴”为主题，与会嘉宾围绕农业农村信息化助力乡村振兴、从系统工程的角度谈智慧农业、无人农场引领我国智慧农业发展、强化数字赋能助推“三农”工作高质量发展等主题作分享。

加速发展信息化助力乡村振兴

以“农业农村信息化助力乡村振兴”为主题，农业农村部市场与信息化司司长唐珂通过线上视频作了分享。他指出，“十三五”末，全国行政村通光纤和通4G比例均超过98%，实现了全球领先的农村网络覆盖。当前，农业生产智能化迈出了坚实的步伐，组织开展了数字农业试点、精准农业应用等一系列项目工程，引导物联网、大数据、人工智能、机器人等新一代信息技术在农业生产经营开展应用。

唐珂表示，电子商务逐渐成为农村数字经济发展的热点，全国各地开展了电商购物节、高峰论坛等活动，不断优化提升产业链、供应链。与此同时，农产品、电商也成为农业农村创业的重要领域。数据显示，乡村信息服务体系已经基本覆盖全国，全国共建成运营益农信息社45.4万个，覆盖全国80%的行政村。

此外，“互联网+”也大幅提升了政务管理效率，打造“一网打尽”式市场信息发布服务窗口，农业农村信息化科研创新体系初步建立，不断提升农业农村信息化科研创新能力，形成了产学研用协同推进农业农村信息化建设的强大合力。

“尽管如此，农业农村信息化仍然存在很多挑战。信息化与农业融合的广度和深度不断拓展，呈现出智慧化、综合化、全程化的特点。”唐珂表示，面对未来发展趋势，如何实现从点的突破转变为系统提升，具体将从四个方面发力：一是构建农业农村大数据体系；二是大力发展数字生产力；三是加快推进数字乡村建设；四是推动智慧农业技术创新。

信息和知识是智慧农业核心要素

中国工程院院士、国家农业信息化工程技术研究中心主任赵春江表示，智慧农业是未来发展方向，而智慧农业以信息和知识为核心要素，通过现代信息技术和智能装备等技术不断实现。

当前，智慧农业发展呈现出大数据技术渗透到农业全产业链，无人化、少人化迅速发展等趋势。

展望未来，智慧农业将成是世界关注点，赵春江表示，大力发展现代科技，进一步促进农业变革，从而实现高质量发展。

机器换人是智慧农业发展趋势

中国农业大学教授、国家数字渔业创新中心主任李道亮表示，当前，我国农业发展面临生产规模小、组织化程度低、劳动生产率低、资源利用率低、劳动力成本大幅提升、老龄化明显等现象。

20年后谁来种地养猪？李道亮表示，信息技术进步促使机器换人成为可能，无人农场将是大势所趋。

近年来，农业不断转型升级，实现了从小农生产、机械化生产、智慧生产到无人化生产的转变。“无人化生产通俗来说，就是人不进入农场的情况下，所有操控通过机械化实现。”李道亮说，不同应用场景下无人农场的具体表现形式不同，其中无人农场系统大致由技术设施系统、作业装备系统、测控系统和管控云平台系统组成。

如何进一步发展无人农场？李道亮表示，要提前布局新一代信息技术研究，鼓励大型企业的产业拉动，打造农业4.0产业生态圈，培育信息化人才，推进现代农业发展，由此推进我国智慧农业发展。

科技创新是农业现代化发展必由之路

论坛现场，中共巫山县委书记曹邦兴以“智慧赋能现代山地高效农业高质量发展”为题现场演讲。

“科技创新是农业现代化发展的必由之路。”曹邦兴介绍，通过种业“自由化”，精挑细选“优质种”，巫山积极与市内外高校、科研院所合作，提升科研能力，培育出了更多符合山地农业发展的优质高产抗病品种。

同时，巫山通过种管“信息化”，努力告别“望天收”，当前现代山地农业全面见效，智能化灌溉、数字果园平台、可视化数字平台等技术，不断提升农业科技化、信息化水平，改变传统靠天吃饭的局面。

此外，通过数字果园平台实现“统管”。从全产业链大数据平台，即可了解生产端、销售端实时情况，在线完成病虫害管理等果园管理。目前，巫山已经有1542个种植主体入驻数字果园。

以数字化力量助力乡村振兴

当前，数字化已经成为全面推进乡村振兴的重要抓手，浪潮科技董事长王方以“数字化转型助力乡村振兴”为主题作演讲。

王方在演讲中指出，随着人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术的深入应用，数字化已逐步融入到乡村振兴的规划和建设实践之中。特别是围绕信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施打造农业新基建，夯实农业数字化转型底座，同时进一步实现农业资源数字化、农业产业数字化和乡村服务数字化，加快推动农业农村领域的数字化转型。

在推动乡村振兴的过程中，新一代信息技术企业正在依托自身优势，积极投身农业农村现代化建设。王方介绍，面向乡村振兴领域，浪潮形成了包含信息基础设施建设、数字平台建设、数据治理在内的数字化能力，以及融合方案能力和建管运服能力，致力于产业兴农、乡村治理和惠民服务。

(责编：赵竹青、吕骞)