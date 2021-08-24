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绿地控股：上半年营业收入2827亿元 同比增长35%

2021年08月24日09:33 | 来源：人民网
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8月23日，绿地控股发布2021年半年报，上半年营业收入2827亿元，同比增长35%；利润总额158亿元，同比增长3%；归属于上市公司股东的净利润82亿元，同比增长3%；基本每股收益0.64元，加权平均净资产收益率9.25。

2021年上半年，绿地控股实现经营性现金流量净额286亿元，同比大幅增长592%。有息负债总额较今年初再降349亿元，短期借款271亿元，较年初再降15%，一年内到期的非流动负债387亿元，较年初再降48%。合同负债及预收款项创新高，达到4339亿元，进一步夯实未来业绩增长基础。

数据显示，绿地控股2021年上半年降负债取得超预期成果。现金短债比已于今年2月底提前达标转绿；净负债率指标稳步较快回落，公司预计近期将达标转绿。截至6月底，有息负债总额2869亿元，其中房地产业负债2058亿元，整体平均融资成本5.61%，保持低位，并呈下降趋势。有息负债总额较今年初再降349亿元，自去年推进去杠杆计划以来，累计较高点已下降超过1013亿元；净负债率较高点累计下降68个百分点。截至7月底的最新数据显示，公司有息负债总额较6月底再降超过100亿元，净负债率及扣除预收账款后的资产负债率再创新低。

绿地控股董事长、总裁张玉良表示，上半年，公司围绕“降负债、稳发展、促转型、强管理”的主线，总体实现了“一增一降三提升”的“半年红”成绩单，为完成全年目标任务奠定了重要基础。

展望下半年，张玉良指出，绿地将坚持高质量发展理念，适应新环境，努力练内功，冲刺全年红，确保实现稳中加固、稳中向好、稳中提质的整体发展局面。要积极转变发展方式，推动企业发展从依靠行业高速扩张红利，转变到依靠创新产品供给、打造精良品质、提升服务水平上来，全方位提升企业发展的质量和效益。此外，与行业变革趋势相适应，优化精简组织架构和团队结构，不断提升内在动力、活力和竞争力。切实把“降负债、稳发展、促转型、强管理”等各项工作落实落细，确保在降负债的同时，企业主要经济指标实现平稳增长，并为明年及中长期的发展奠定更加坚实稳固的基础。

(责编：曹淼、李源)

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