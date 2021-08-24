8月23日至25日，2021中国国际智能产业博览会（以下简称2021智博会）在重庆举行。浪潮应邀参加了大会开幕式、主论坛、多个分论坛，发布多款新品，展出核心业务实践。

浪潮科技董事长王方。受访者供图

在2021智博会智慧农业高峰论坛上，浪潮科技董事长王方分享了浪潮以数字化力量助力乡村振兴的实践。王方介绍，面向乡村振兴领域，浪潮形成了包含信息基础设施建设、数字平台建设、数据治理在内的数字化能力，以及融合方案能力和建管运服能力，致力于产业兴农、乡村治理和惠民服务。目前，浪潮在数字农业平台建设、农业产业园数字化建设和乡村振兴服务等领域均取得了丰硕成果；同时，运用区块链、大数据等技术手段，搭建区域特色产业公共服务平台，支撑本地农产品的品牌化提升和高质量发展；推动农业产业数字化示范，落地现代农业产业园，探索农业发展新模式。浪潮还积极围绕农业农村等基层领域，打造数字化转型生态圈，联合行业智库、产业伙伴、产品及运营伙伴发起“智梢计划”。依托“智梢计划”，浪潮将进一步聚合生态力量，融“众智”促“共治”，全面助力乡村振兴。

浪潮工业互联网董事、副总经理庞松涛。受访者供图

工业互联网是本届智博会的重要主题之一。在制造业数字化转型高峰论坛上，浪潮工业互联网董事、副总经理庞松涛作主题演讲时表示，发挥新基建作用，推动制造业转型升级，是工业互联网的时代使命。其中，新型制造模式和服务体系构建，需要工业互联网平台的关键支撑。

据了解，2021智博会展览紧扣“智能化：为经济赋能 为生活添彩”主题，运用新一代信息技术，创意展示全球智能化新成果。智博会期间，浪潮发布多款新品，例如双子城市运行管理平台2.0、天鹰边缘计算网、御夫智慧城管无人巡查平台等。“5G+8K+AI”超高清产品线及解决方案呈现8K视频的超高分辨率、细腻逼真的成像还原和近距离沉浸式的效果。此外，由浪潮联合安徽省亳州市数据资源管理局共同打造的亳州“城市大脑”3.0也全新亮相。

智博会期间，浪潮在线上线下同步搭建了科技感十足的展区。综合展区展出了智慧计算、浪潮云、工业互联网、5G、大数据、数字政府、智慧行业、云ERP、智能终端等核心业务，从计算、存储、网络等IT基础设施，到打造云服务、工业互联网、大数据、新一代ERP等平台和基于平台支撑各类创新应用，再到持续深耕行业场景，全方位展示了基于“IaaS+PaaS+SaaS+Daas”全栈数字化服务。

在工业互联网展区，浪潮云洲绿色双碳解决方案推出“1+1+N”数字双碳服务，即1个城市双碳管控平台+1个双碳产业研究院+N个解决方案，面向“双高”企业、数据中心、智能园区、智慧社区等领域，提供节能减碳一揽子解决方案，推动区域绿色低碳发展。

(责编：曹淼、李源)