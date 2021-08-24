邮储银行发行2021年首期600亿元二级资本债券
2021年08月24日13:27 | 来源：人民网
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8月19日，中国邮政储蓄银行在全国银行间债券市场发行600亿元二级资本债券。其中，5+5年期品种规模500亿元，发行利率3.44%；10+5年期品种规模100亿元，发行利率3.75%。
本次发行累计参与机构近200家，涵盖政策性银行、国有大行、股份制银行、城商行、农商行、保险公司、证券公司、基金公司、私募、信托及境外投资机构等。
中国邮政储蓄银行相关负责人表示，本期二级资本债券发行完毕后，募集资金将进一步夯实邮储银行资本实力，提升邮储银行资本充足水平，增强服务实体经济和抵御风险的能力。
(责编：曹淼、李源)
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