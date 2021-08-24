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商务部：上周食用农产品价格略有回落 多种蔬菜批发价下降

2021年08月24日14:26 | 来源：人民网
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人民网北京8月24日电 （赵竹青）据商务部监测，上周（8月16日至22日）全国食用农产品市场价格比前一周（下同）下降0.7%。

粮油价格总体平稳，其中大米、菜籽油、豆油、花生油批发价格分别上涨0.2%、0.2%、0.1%和0.1%，面粉批发价格下降0.2%。

30种蔬菜平均批发价格每公斤4.39元，比前一周下降1.6%，其中菠菜、黄瓜、西葫芦批发价格分别下降8%、7.9%和6.2%。

6种水果平均批发价格小幅下降，其中西瓜、葡萄、梨批发价格分别下降3.4%、3.3%和1.2%。

肉类价格略有波动，其中猪肉批发价格每公斤20.17元，下降0.8%，羊肉、牛肉批发价格分别上涨0.7%和0.1%。

禽产品价格互有涨跌，其中鸡蛋批发价格下降1.2%，白条鸡批发价格上涨0.7%。

水产品价格小幅下降，其中鲤鱼、鲫鱼、草鱼批发价格分别下降2.5%、2.4%和0.7%。

(责编：赵竹青、吕骞)

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