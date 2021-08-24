人民网北京8月24日电 （黄盛）日前，人民网财经从中国南方电网获悉，今年1-7月，广东、广西、云南、贵州、海南南方五省区全社会用电量达8294亿千瓦时，同比增长17.4%，增速较全国高1.8个百分点。其中，制造业用电量同比增长20.6%，继续成为拉动南方五省区全社会用电增长的主要动力；第三产业用电量同比增长27.7%，总体恢复迅速。

分省区看，1-7月，南方五省区全社会用电量均呈两位数增长，其中广东同比增长19.1%，增速居五省区首位。作为制造业大省，广东新动能经济发展迅速，高技术及装备制造业用电增速达22.5%；主要出口外向型行业用电同比增长23.7%。

分产业看，1-7月，南方五省区第一、二、三产业和居民生活用电分别同比增长20.0%、17.9%、27.7%和6.3%。

其中，制造业用电量同比增长20.6%，增速高于第二产业2.7个百分点，对全社会用电增长的贡献率为56.6%。高技术产业保持良好发展势头，九大高技术及装备制造业用电同比增长22.7%。

此外，受益于国内疫情控制情况良好，外贸保持强劲增长态势，带动出口外向型行业用电量同比增长25.3%。第三产业用电量同比增长27.7%，高于去年同期27.4个百分点，第三产业总体恢复迅速。八大服务业中的租赁和商务服务业、住宿和餐饮业、公共服务及管理组织、批发和零售业用电增速超过30%，其余行业用电增速均保持两位数较快增长。

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