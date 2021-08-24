人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

G6京藏高速公路那曲至拉萨段全线通车

2021年08月24日14:43 | 来源：人民网
小字号

通车后的那拉高速公路。受访者供图

人民网北京8月24日电 （黄盛）日前，G6京藏高速公路那曲至羊八井段通车试运行，全长227公里，设计时速120公里。至此，全长295公里的G6京藏高速公路那曲至拉萨段（以下简称“那拉高速公路”）全线通车。

航拍那拉高速公路。受访者供图

那拉高速公路建设于平均海拔4500米以上的地区，双向四车道。通车后，拉萨市与那曲市之间的车程由过去的6个多小时，缩短至3个小时。其中，羊八井至拉萨段设计时速100公里，全长68公里，已于2020年10月1日通车。

通车后的那拉高速公路。受访者供图

那曲至羊八井高速项目指挥长旺杰次仁说，面对地表层土冬季冻结，夏季融化的季节性冻土环境，设计、施工要克服路基沉陷、翻浆，路面开裂、变形等挑战。参建单位在西藏采用复合式基层沥青路面，开展路面结构分层抗裂设计，并结合基层优化级配、增设防裂功能层等，解决了高寒高海拔地区高速公路基层缩裂、面层冻裂难题。

冰雪覆盖下的那拉高速公路。受访者供图

据悉，那拉高速公路是《国家公路网规划（2013年-2030年）》G6京藏高速公路的重要组成部分，将提升青藏大通道的通行能力、安全保障和运输服务水平。“十四五”期间，西藏还将推进启动G6京藏高速公路格尔木至那曲试验段的建设。

那拉高速公路建设现场。受访者供图

(责编：张文婷、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：研究建立统一的大数据全流程管理标准 推动商贸流通数字化
　　人民网北京8月24日电 （赵竹青）据商务部官网消息，《商务部关于加强“十四五”时期商务领域标准化建设的指导意见》于近日发布，提出将在商贸流通数字化方面，研究建立统一的大数据全流程管理标准，推动5G、人工智能、物联网、区块链等新技术标准化应用，更好支撑商务高质量发展。 该指导意见还对其他一些重点领域的标准化建设进行了具体安排。…
农业农村部：尽最大努力支持河南灾后恢复农业生产
　　人民网北京8月24日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，农业农村部召开常务会议，研究支持河南农业生产恢复工作。会议强调，加大对河南农业救灾的资金支持、技术指导和物资保障，尽最大努力帮助做好灾后农业生产恢复和农村重建工作，毫不松懈抓紧抓实秋粮生产和防灾减灾，牢牢把住全年粮食丰收主动权。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部