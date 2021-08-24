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卡奥斯携手奇瑞共建汽车行业工业互联网平台

2021年08月24日14:46 | 来源：人民网
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近日，卡奥斯COSMOPlat（以下简称卡奥斯）与奇瑞联手成立安徽海行云物联科技有限公司，双方将共同打造汽车行业定制工业互联网平台，助力奇瑞数字化转型的同时，赋能产业链上下游企业，探索汽车工业转型的路径。

根据合作目标，合资公司将分“三步走”实现工业互联网在汽车制造端的布局：第一步，以智联超级工厂为核心，牵引奇瑞数字化全面转型，建立企业级平台；第二步，实现区域快速覆盖，全面赋能中小企业数字化转型，打造跨区域行业平台；第三步，以国内国际双循环为指导，向海外市场延伸，打造国际化“双跨”平台。

除此之外，在实现对生产和管理流程数字化转型的基础上，双方还将打造汽车行业“5G+工业互联网”灯塔工厂。该工厂基于卡奥斯全流程透明、上下游协同、智能化运营的智联超级工厂解决方案，融入5G技术，将建立起透明可视的运营中心，实现汽车行业大规模定制的全流程、全要素、全生命周期的服务。

据悉，依托卡奥斯平台优势，以及奇瑞成熟的汽车制造体系和产业链带动优势，双方将建立以用户为中心的商品和服务的全生命周期循环模式，把用户的需求融入到产品和服务的设计中，打造更多安全稳定且个性化的产品，提升用户的体验。

据卡奥斯相关负责人表示，双方的合作，不仅夯实了汽车制造的根基，还为端到端的交互搭建了一个产业融合、创新突破的平台。而5G+工业互联网的融入，则加速了汽车行业对传统研发、生产、销售模式的颠覆，让汽车产业链上下游都实现降本增效的同时，为新一代信息技术与传统制造业的融合发展开辟新的场景，为技术落地应用扫清障碍。

(责编：曹淼、李源)

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