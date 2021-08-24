人民网北京8月24日电 （记者杜燕飞）国家能源局等多部门日前发布的《中国天然气发展报告（2021）》（以下简称《报告》）显示，“十三五”时期，我国天然气多元供应体系持续完善，“全国一张网”基本成型，累计建成天然气长输管道4.6万千米，全国天然气管道总里程达到约11万千米。

天然气是清洁低碳的化石能源，将在全球能源绿色低碳转型中发挥重要作用。推动能源绿色低碳转型，在工业、建筑、交通、电力等领域有序扩大天然气利用规模，充分发挥燃气发电效率高、运行灵活、启停速度快、建设周期短、占地面积少等特点，将气电调峰作为构建以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分，是助力能源碳达峰，构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要实现途径之一。

《报告》指出，天然气增储上产成效显著。“十三五”时期，油气勘探开发总投资1.36万亿元，年均增长7%。2020年，全国天然气产量1925亿立方米，同比增长9.8%，产量增长连续4年超百亿立方米。

“全国一张网”基本成型。我国天然气产供储销体系建设已取得阶段性成效，4大进口战略通道全面建成，国内管网骨架基本形成，干线管道互联互通基本实现。“十三五”时期累计建成长输管道4.6万千米，全国天然气管道总里程达到约11万千米。

天然气消费稳步增长。2020年，天然气消费量3280亿立方米，相比2015年增长1348亿立方米，增幅达70%。“十三五”时期，新增天然气消费量同等量热值的煤炭相比，实现减排二氧化碳5.7亿吨、二氧化硫630万吨。

储气设施建设步伐加快。2020年，全国已建成地下储气库（群）总工作气量比2015年增加89亿立方米，增幅160%。沿截至2020年采暖季前，全国储气能力达到234亿立方米，约占天然气消费量的7.2%，比2015年提高2.9个百分点。

天然气产业的高质量发展，成为拉动投资增长的重要引擎。“十三五”时期，勘探开发、基础设施建设、装备制造及下游利用等天然气行业直接投资约3万亿元。

对于2021年我国天然气发展展望，《报告》认为，受2020年同期基数偏低等因素影响，2021年1至6月我国天然气消费量同比增长20%以上，2020年和2021年年均增速约为11%。

《报告》预计，我国2021年天然气消费量将达3650亿至3700亿立方米。剔除新冠肺炎疫情影响，与2019年天然气消费基数相比，2020年和2021年年均增速为9%至10%，处于中高速增长合理区间。其中，城镇燃气增量主要来自居民采暖，全年新增用气100亿至120亿立方米；工业燃料增量主要来自陶瓷、玻璃等重点行业，全年新增用气150 亿至180亿立方米；发电方面，考虑新投产装机和气电利用小时数快速增长，全年新增用气100亿立方米左右；交通、化工增量预计20亿至30亿立方米。

“下一步，充分利用国内、国际两个市场，坚持立足国内，持续提升国内气田增产增供水平，增强多元化进口能力。同时，引导全社会提高节能意识，积极倡导节约用气，推动高峰期有序用气，多措并举保障我国天然气稳定供应，为全球天然气市场平稳运行贡献力量。”《报告》表示。

(责编：张文婷、吕骞)