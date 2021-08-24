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“这钱我一定还!” 励志女孩渡过难关后主动退还爱心款

2021年08月24日16:11 | 来源：封面新闻
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原标题：女孩通过水滴筹度过难关 经济好转后主动退还爱心款

　　8月21日，一则标题为《3565位好心人都在问：捐款为什么被退回了？》的新闻刷屏朋友圈，原来是一位两年前曾在水滴筹求助的女孩，通过在微信销售新疆农产品，辛苦攒下12万元，申请退还给水滴筹上曾帮助过她的3565位好心人。

　　“当一个普通家庭突患重病陷入经济困难，及时通过水滴筹向朋友圈好友求助，度过困难后一旦经济情况有所好转，又将这份感恩慷慨回馈社会、赠与他人，这就是中国人互帮互助精神通过网络传递的一种体现。”水滴筹工作人员对记者说。

　　主动退还爱心款项的女孩名叫苗彦彦，来自新疆和田地区，患有重症肌无力，两年前曾通过水滴筹筹集医疗费用，及时接受了后续治疗。2021年8月9日，苗彦彦将曾经筹集的126,482元返还至水滴筹账户，申请退还给两年前帮助过她的3565位好心人。

　　“我遇到困难时，3000多人伸出援手，我渡过难关并努力攒够钱后，当然要还，并且必须要还。”28岁的苗彦彦通过微信告诉记者。

　　由于疾病导致声带闭合困难，苗彦彦逐渐丧失说话能力，与人交流只能靠打字。这12万多元，是她两年来通过微信销售新疆农产品，一笔笔攒下来的。

　　水滴筹相关工作人员表示，平台成立以来，也曾有过主动退还剩余款项的求助人，但主动退还全部款项的事并不多见。苗彦彦自主申请退款后，公司一直在积极帮助她向所有捐助人退款。有一些接到退款的爱心网友还打电话来关心苗彦彦的身体近况，让大家切实到了爱的传递。

　　苗彦彦16岁时被确诊为重症肌无力，高二时病情加重无奈休学。面对困境，她并未一蹶不振，20岁时开起网店销售自家红枣。

　　2019年5月，苗彦彦外出治疗返家途中，在南昌火车站转车时突发支气管感染，呼吸衰竭，被送进医院。多年求医问药所费不菲，此时她家已拿不出足够的治疗费。当地一位好心人了解情况后，帮她发起了网上众筹。

　　“在南昌，她昏迷了10多天，醒过来后，我讲了捐款的事。”父亲苗书新说，虽然有这个病，但她一直很要强，不愿亏欠别人。病情稍一稳定，躺在病床上的苗彦彦就表示：“这钱我一定要还！”

　　8月9日以来，苗彦彦多次在朋友圈发消息，希望把钱退还给每一位帮助过她的人。

　　回到新疆和田第四天，苗彦彦在朋友圈里卖起哈密瓜。代理代发一件可以挣3元，零售一件能赚18元。秋天，她卖库尔勒香梨、阿克苏冰糖心苹果和自家大枣；冬天，她又卖起沙棘。只要有人询问，不管什么时候，她都第一时间回复。虽然无法语音交流，但优质的农产品和周到的服务，为她赢得大批回头客。

　　“一年后，我攒够12万元，当时就想还钱，可家人并不理解。”苗彦彦有自己的主意。

　　“万一你把钱还了，再病了，我们拿什么救你？”父母的担忧也不无道理。

　　今年6月，苗彦彦病情加重，父亲带着她去贵阳治疗。“她属于中度全身型重症肌无力，声带肌肉萎缩严重。刚入院时，有重症肌无力危象的前兆。”贵州中医药大学第二附属医院神经内科主任况时祥告诉记者，经过治疗，目前苗彦彦身体状况改善明显，生活基本可自理。

　　捐款人收到来自苗彦彦的退款。

　　病情好转，苗彦彦立即谋划还钱，“我不怕攒不够钱，我怕的是用时太久，无法保证所有钱原路退还。”

　　“这孩子又没康复，到现在还在外面看病，还给我们退钱。好人有好报，希望彦彦能快点好起来。”捐款人之一、兵团224团4连职工孟凡玲说。

　　“还了钱，但3565位捐助人和1366位转发者的恩情，我永远还不清。爱是一种能量，我会传递下去。”苗彦彦说。

(责编：李源、曹淼)

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