人民网记者 乔雪峰

经济发展，交通先行。在我国全面建成小康社会的征程中，交通运输行业发挥了重要作用，作出了积极贡献。

8月24日，国务院新闻办公室召开新闻发布会，邀请交通运输部部长李小鹏、国家铁路局局长刘振芳、中国民用航空局局长冯正霖、国家邮政局局长马军胜就全面建成小康社会提供交通保障有关情况进行了解读。

综合立体交通网日益完善

贫困地区行路难问题得到解决

交通的发达程度是衡量一个国家现代化的重要标志，近年来，我国走出了一条中国特色的交通运输发展道路，现在已经成为名副其实的交通大国。

交通运输部部长李小鹏在发布会上表示，党的十八大以来，我国交通运输取得历史性成就，发生了历史性变化，在服务全面建成小康社会方面发挥了重要作用，作出了积极贡献。

综合立体交通网日益完善。目前，我国以铁路为主干、以公路为基础、水运和民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网日益完善。六轴、七廊、八通道的国家综合立体交通网的主骨架空间已经初步形成。高速铁路对百万以上人口城市的覆盖率超过95%，高速公路对20万以上人口城市覆盖率超过98%，民用运输机场覆盖92%以上的地级市。

服务能力和水平显著提高。以高铁和航空为主的大容量、高效率快速客运服务体系加快形成，动车组列车承担了铁路客运量的70%，民航航班正常率连续三年超过80%，道路客运转型升级也在加快步伐。网络预约出租汽车覆盖了我国300多个城市，日均完成订单量2000万单。

贫困地区行路难问题得到解决。我国实现了具备条件的乡镇和建制村通硬化路、通客车和通邮。贫困地区行路难的问题得到历史性解决。

科技创新能力大幅跃升。港珠澳大桥、京张铁路、北京大兴国际机场、上海洋山港自动化码头等一大批重点工程相继投入使用。中国路、中国桥、中国港、中国高铁成为亮丽的中国名片。

交通运输安全绿色水平持续提升。安全生产形势总体稳定的。绿色方面，到去年底，新能源公交车达到46.6万辆，占城市公交车总量的66.2%。国家铁路电气化率达到74.9%，高速公路路面废旧材料循环使用率达到95%，快递可循环中转袋使用率达到93.8%。

交通运输治理能力不断提升。深化改革开放，放管结合，加强改善和服务，优化营商环境，取消下放了一批行政审批事项，推广“一网通办”，让数据多跑路、让群众少跑腿。

加快构建国家综合立体交通网

建设人民满意、保障有力、世界前列的交通强国

在全面建成小康社会的征程中，交通运输行业发挥了重要作用，作出了积极贡献。但是交通运输的发展距离人民群众对美好出行的期盼以及经济社会发展的要求还有很大的差距，前进的道路任重而道远。

“我们还需要继续努力，久久才能为功。”李小鹏表示，站在第二个百年奋斗目标的新征程上，交通运输行业将加快建设人民满意、保障有力、世界前列的交通强国，为全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献。

2019年9月和今年2月，党中央、国务院先后印发了《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》这两个文件，为我国加快建设交通强国指明了方向。

怎么样加快建设交通强国？李小鹏表示，首先，要围绕加快建设交通强国的目标，就是建设人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。二是建设交通强国分两个阶段，到2035年基本建成交通强国，到本世纪中叶全面建成交通强国。三是要实施“三个转变”。首先是把交通的发展从过去追求速度和规模向着更加注重质量和效益转变。第二个转变是从过去的单纯依靠要素的支撑向着更加注重改革开放和创新支撑转变。第三个转变是要从过去的铁公机水邮单项发展向着综合交通融合发展进行转变。四是打造“四个一流”，今后的交通强国必须是一流的设施、一流的技术、一流的管理，还有一流的服务。五是要遵循安全、便捷、高效、绿色和经济的价值导向。

此外，李小鹏还表示，加快建设交通强国还要加快构建国家综合立体交通网主骨架，到2035年基本实现“全国123交通出行圈”和“全球123快货物流圈”，到本世纪中叶建成交通强国之时，我国能够达到“人享其行、物优其流”。

建制村全部实现直接通邮

与小康社会相适应的现代邮政业已全面建成

邮政快递业是现代服务业的重要组成部分，是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化、先导性产业。

党的十八大以来，我国邮政快递行业发展规模和质效明显改善。行业收入规模迅速扩大，由2012年的1980亿元增长到2020年的11038亿元，年均增长了24%，快递业务量从57亿件增加到835亿件，净增了14倍，年均增长40%。

人民群众用邮水平全面提高。邮政普遍服务的均等化基本实现，营业网点实现了乡镇全覆盖，建制村全部实现直接通邮。快递网络的覆盖范围更加广泛，乡镇网点的覆盖率达到98%。

企业培育跃上新台阶。中国邮政世界500强的的排位从2012年的258位跃升到去年的74位，位列世界邮政企业的第2位，培育出了3家年业务收入超千亿元、4家年业务收入超500亿元的大型快递企业集团，8家快递企业已经成功改制上市。

“目前，与小康社会相适应的现代邮政业已经全面建成。”国家邮政局局长马军胜表示，通过这几年来努力，邮政快递业在促进流通转型、促进消费升级、畅通经济循环方面的作用不断显现，现在邮政快递已经成为现代生产生活不可或缺的重要部分。

马军胜指出，邮政快递的作用主要是实现生产和消费的无缝衔接，重点是减少流通环节，降低流通成本。“2012年到2020年，我国快递平均单价降低了8元，对降低国家物流成本起了很大作用。”

此外，邮政快递已经成为我国应急保障体系的重要组成部分。马军胜表示，无论是去年武汉的疫情还是今年河南灾情，包括最近南京、扬州疫情，邮政快递都是“冒疫奔忙”，成为“最美逆行者”，打造了“不中断的供给线、生命线”。

马军胜表示，邮政快递还成为巩固脱贫成果和实施乡村振兴战略的重要力量。“现在正在紧锣密鼓地推进‘快递进村’工程，通过“寄递+农特产品+合作社”的模式，切实解决了农产品销售难、销售贵的问题，对于改善农民的生产生活起了不可忽视的作用。”

高铁覆盖全国92%的50万人口以上的城市

中国铁路总体技术水平已经迈入世界先进行列

铁路是国民经济的大动脉、关键的基础设施、重大民生工程，在综合交通运输体系中发挥着骨干作用。

“党的十八大以来，我国铁路事业发展取得显著成就，为全面建成小康社会作出重大贡献。”国家铁路局局长刘振芳在发布会上表示，铁路行业在全面建成小康社会的历史进程中，取得举世瞩目的成就。

党的十八大以来，我国新增投产铁路运营里程5.3万公里，其中高速铁路新增投产营业里程3.1万公里，全国铁路复线率59.5%，电气化率72.8%，均为世界首位。“四纵四横”高铁网全面建成，“八纵八横”高铁网正在加密形成，高铁已经覆盖全国92%的50万人口以上的城市。

运输服务水平显著提升。铁路运输安全质量各项指标居世界前列，客运周转量、货运发送量、货运周转量等主要铁路运输经济指标稳居世界第一。

技术创新成果丰硕。中国铁路总体技术水平已经迈入世界先进行列，高速、高原、高寒、重载铁路技术达到世界领先水平。

刘振芳表示，下一步，铁路部门将始终坚持以人民为中心，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动铁路高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家当好先行。

构建现代化综合交通基础设施网络，进一步优化完善铁路网布局、完善骨干网，加快发展城际、市域铁路，推动综合交通基础设施一体化融合发展，更好发挥铁路在综合交通体系中的骨干作用。

大力推动技术创新，加强关键核心技术攻关，推动时速400公里级高速铁路等重大科技研发和技术应用，加强绿色前沿新技术研发应用，打造更加高效绿色的现代化铁路运输体系。

深入推进供给侧结构性改革，深化运输结构调整，进一步提升运输服务水平，夯实铁路安全基础，推动铁路安全优质绿色发展，更好服务构建新发展格局，不断满足人民群众对铁路运输服务的需求。

深化铁路法治和标准建设，优化营商环境，推动建设高标准市场体系，推进铁路治理体系和治理能力现代化建设。

出行一张脸、物流一张单

加快数字化建设推进民航强国进程

截止到2020年，我国的颁证运输机场达到241个，比2012年新增58个。特别是在新增的机场中，近50%位于脱贫地区。航空服务覆盖了82.6%的脱贫地区人口。

截止到2020年，全国航线达到5581条，比2012年增加3124条，增幅达到120%。目前，能够确保脱贫地区机场每天至少有一个航班联通省会的区域枢纽机场，最多中转一次可以联通到国际的枢纽机场。

截止到2020年，全国航空人口数已经达到3.8亿，其中“十三五”期间新增航空人口数达2.1亿，让越来越多的三四线城市居民享受到了航空服务，脱贫地区的机场旅客吞吐量从2012年的约2800万人次增加到了2019年的7800万人次，增幅超过170%。

“从以上三组数据可以看到，我国的航空服务覆盖了全国92%的地级行政区、88%的人口和93%的经济总量。”中国民航局副局长董志毅表示， 民航业在服务全面建成小康社会中发挥了独特优势，一是改善了边远地区的交通条件。二是优化了边远地区的投资环境。三是拓展了边远地区的致富之路。

董志毅表示，我国民航发展的水平与全面建成小康社会是相适应的，但还存在着很多不足和短板，特别是在通用航空发展方面、国际民航话语权方面和行业创新能力等三个特征方面，还处在起步阶段，这将是未来的主攻方向。

据董志毅介绍，“十四五”期间，我国将数字化建设涵盖民航全领域、全流程、全要素，进一步加快推进民航强国进程。“未来一个时期，我们将实现‘五个一’，就是‘出行一张脸、物流一张单、通关一次检、运行一张网、监管一平台’。”

旅客出行一张脸，就是通过行业各主体之间以及与其他交通方式之间共享与合作，实现旅客“刷脸出行”，实现民航与旅游、餐饮等服务深度融合，进一步丰富人民群众出行体验。

航空物流一张单，就是要通过提高航空物流设施的自动化水平，实现航空货物运输全程“可视、可测、可控、可响应”，让航空物流的流程大大简化，物流时间将大幅缩短，物流成本进一步降低。

旅客通关一次检，就是实现安检、海关、检疫一次通关，不同交通方式换乘“一次安检”，实现中转旅客通程联运和行李直挂，使旅客享受无缝隙、无感化的出行体验。

航班运行一张网，就是构建全面感知、泛在物联、人机协同、全球共享的新一代航空运输系统，使整个航空运输系统更加协调高效，让人民群众所关心的航班更加准点，所运送的货物更加及时。

行业监管一平台，就是以提高监管效能为目标，实现数据互通和共享。强化数据分析，丰富监管手段，以实现更加精准地监管，为人民群众航空出行保驾护航，让旅客出行更加安心、放心、舒心。

(责编：张文婷、吕骞)