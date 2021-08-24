人民网记者 车柯蒙

近年来，“税收”成为国务院常务会议上的高频词。记者梳理中国政府网公开信息发现，今年以来，国务院共召开常务会议25次，其中有16次涉及税收，内容主要集中在落实减税降费，支持小微企业发展；强化税收政策激励，助力创业创新；提升税费服务便利度，优化营商环境三个方面。

财税专家认为，税收持续成为国务院常务会议上的高频词，体现了税收在服务国家大局、促进高质量发展方面的重要地位，也显示了税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用越发突出。

减税降费落实落细 支持小微纾困发展

小微企业是我国经济韧性、就业韧性的重要支撑。近两年由于新冠肺炎疫情影响，小微企业面临发展困境。今年以来，国务院常务会议聚焦政府工作报告部署的落地实施，共有13次会议涉及小微企业，其中9次会议提出通过减税降费等政策举措进一步支持小微企业、个体工商户纾困发展。

为了落实和优化今年政府工作报告中提出的支持小微企业和个体工商户发展的税收优惠政策，3月31日召开的国务院常务会议明确：自今年1月1日起至明年底，对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税；自今年4月1日起至明年底，将小微企业、个体工商户等小规模纳税人增值税起征点，由现行月销售额10万元提高到15万元。会议当天，国家税务总局即会同财政部发布关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告；两天之后，两部门发布关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告。税收优惠政策的加快出台，为爬坡过坎中的小微企业赢得了时间，减轻了负担。

今年5月，国务院召开了4次常务会议，其中3次会议聚焦小微企业发展。5月12日召开的会议决定，保持对市场主体特别是中小微企业稳岗、重点群体就业的政策支持。对企业吸纳重点群体就业的，按规定给予税收减免、社会保险补贴等。5月19日召开的会议强调，落实好对小微企业和个体工商户减免税，精简享受税费优惠政策的办理手续。5月26日召开的会议主题即是部署进一步支持小微企业、个体工商户纾困和发展，指出要对小微企业保持必要支持力度，落实落细减税降费措施。

在迅速出台操作性文件并紧抓落实的同时，今年，国家税务总局还与全国工商联联合开展2021年助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，推出“惠苗政策进万家”“助苗服务优体验”“护苗成长促发展”3大类主题活动共计12项行动措施，为小微企业送政策、优体验、助成长。

数据显示，今年上半年小微企业新增减税超1100亿元。“各项税收优惠政策效应叠加，将有效减轻小微企业整体负担，助力小微企业不断向好发展。”中国社会科学院财经战略研究院副院长杨志勇表示。

强化税收政策激励作用 赋能企业创业创新

“十四五”规划纲要提出，要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。

推进大众创业、万众创新，关乎国家经济长期发展，今年以来，国务院常务会议共有6次部署强化税收政策激励鼓励企业创业创新。

今年的政府工作报告提出“将制造业企业研发费用加计扣除比例提高到100%”。3月15日召开的国务院常务会议确定了政府工作报告重点任务分工，提出要尽快实施提高制造业企业研发费用加计扣除比例政策，缩短结算期限，让企业当年有感。3月24日召开的国务院常务会议决定，今年1月1日起，将制造业企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%。实施这项政策，预计可在去年减税超过3600亿元基础上，今年再为企业新增减税800亿元。会议同时提出要研究对科技研发服务企业、“双创”企业的税收支持政策。3月31日，国家税务总局会同财政部发布关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告，明确政策的具体操作办法。

6月22日召开的国务院常务会议部署“十四五”时期纵深推进大众创业万众创新，更大激发市场活力促发展、扩就业、惠民生。会议指出，要强化创业创新政策激励，落实好税收减免、研发费用加计扣除、增值税增量留抵退税等政策。

数据显示，今年上半年，税务部门落实研发费用加计扣除、重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税、软件产品增值税即征即退等以前年度出台、2021年继续执行的政策，合计为制造业减税降费7435.5亿元。各项政策效应叠加，有效激发了企业创业创新活力。

国家税务总局税收科学研究所所长谭珩表示，税收作为经济调控杠杆在“双创”中发挥了重要作用。鼓励“双创”税收优惠政策的落实落细和税务部门专业高效的纳税服务，不断激活蕴藏无穷创造力的市场细胞，助推“双创”成为我国经济增长的新引擎。

深化“放管服”改革 持续优化税收营商环境

营商环境是市场经济的“培育之土”，今年1月4日召开的国务院常务会议听取《优化营商环境条例》（以下简称《条例》）实施情况第三方评估汇报，指出《条例》实施取得积极成效，企业对减税降费、政务服务便利化等满意度较高。1月20日召开的国务院常务会议要求深化“放管服”改革，优化社保缴费业务流程，扩大“非接触式”服务范围，7月底前实现企业缴社保费基本能网上办理，年底前实现个人缴费基本能“掌上办理”。

3月24日召开的国务院常务会议要求，改革研发费用加计扣除清缴核算方式，允许企业自主选择按半年享受加计扣除优惠，上半年的研发费用由次年所得税汇算清缴时扣除改为当年10月份预缴时即可扣除，让企业尽早受惠。会议同时提出，加强政策宣介解读，优化办税服务，精简审核流程，提高企业享受政策便利度。6月22日召开的国务院常务会议指出，要引导外贸综合服务企业提升集中代办退税工作效率和风险管控水平。6月30日，国家税务总局出口退税新系统在全国顺利上线，进一步简便出口企业退税办理，缩短退税时间。7月21日召开的国务院常务会议决定，提升出口退税便利度，今年底前将办理退税平均时间压缩至7个工作日以内。

今年以来，税务部门切实深化“放管服”改革，深入推进简政放权、放管结合、优化服务，持续优化税收营商环境。2月，税务总局在“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”中，推出10大类100条具体措施，目前，百条措施已落实85％。今年6月底，税务部门已实现企业所有缴费业务都能“网上办”，个人缴费业务基本能“掌上办”，提前完成国务院常务会议提出的目标任务。

数据显示，今年上半年新办涉税市场主体数量624.3万户，较2020年增长27.3%，较2019年增长22.8%。市场主体数量快速增长，是我国营商环境持续改善、市场活力不断释放的重要表现。

中国社会科学院大学副校长张斌表示，良好的营商环境不仅是企业健康发展的需要，更是一个国家核心竞争力的重要组成部分。优化税收营商环境是深化税务“放管服”改革的关键所在，便利化的税费服务有利于减税降费红利的及时充分释放。随着税务部门全面深化税务“放管服”改革，税费优惠直达快享，税费业务无忧办理，将进一步为市场主体减负增效，激发创业创新活力。

(责编：张文婷、吕骞)