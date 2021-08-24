原标题：智能化引领高质量发展，加速重庆智能升级

8月23日，为期3天的2021中国国际智能产业博览会（以下简称“智博会”）在重庆拉开帷幕。本次大会上，华为云通过展览的形式展示了在智能产业发展的新趋势、新技术、新应用。

在开幕式暨主论坛上，华为技术有限公司常务董事、华为消费者业务CEO、华为智能汽车解决方案BU CEO余承东发表了“开放、开源、共建、共融可信的智能产业生态”的主题演讲。

近年来，重庆积极推动“智造重镇”“智慧名城”建设，其中，华为云深度融入重庆，在重庆的布局已形成“4中心+3平台”模式，打造渝北、两江、南岸、西永4个产业云创新中心，市级及涪陵、云阳3个政务云平台，加速重庆智能升级，全面推动重庆高质量发展。

制造业是重庆的立市之本，强市之基。作为老工业城市，近年来重庆瞄准产业变革趋势，在智博会落地项目带动下，深入推进以大数据智能化为引领的创新驱动发展，推动制造业转型升级。基于华为在制造领域积累的大量实践经验，华为云紧密围绕重庆支柱产业和重点产业集群，制定满足智能制造应用要求的5G智能制造标准，大力推进云原生2.0在制造企业的落地。通过加速制造企业全面拥抱云原生2.0，结合核心场景，为制造企业带来加速产品创新、提高生产智能、提供敏捷服务、繁荣产业生态、构筑稳健底座等核心价值，帮助重庆制造企业应用“云+智能”技术转型升级，打造全国高质量制造产业“质变”的示范标杆。

在产业云方面，华为在重庆打造的四大产业云创新中心，即华为（重庆）人工智能创新中心、华为（重庆）DevCloud创新中心、华为（重庆）物联网创新中心、鲲鹏计算产业生态重庆中心。四大创新中心以本地化运营团队及研发团队资源推动数字技术创新应用、实现数字经济与实体经济融合发展为使命与愿景，扎根重庆，提供业务创新、生态孵化、人才培养、诊断咨询等服务，从软件开发、物联网、人工智能、大数据等多方位发力，推动本地企业实现行业创新、降本增效，迸发产业新动能。近年来，随着华为的软件开发、人工智能、物联网、鲲鹏生态创新中心相继落户重庆，华为云已经为超过7000+重庆本土企业提供了技术赋能，助力企业数字化转型。

华为（重庆）DevCloud创新中心携手允成科技有限公司的必择云平台基于华为云双活容灾架构，保证客户系统的高可用的同时又保证了其高可靠性；华为（重庆）物联网创新中心携手重庆机床集团赋能离散装备制造行业，以设备为中心的智慧工业云为客户提供创新体验，反向助推产品和产业升级；在华为（重庆）人工智能创新中心提供的ModelArts、OCR、华为云ECS、一站式企业级大数据集群等云服务解决方案的支持下，卡佐科技的业务实现完整闭环，算力成本、人工智能模型训练时间成本等均明显下降，业务系统从测试、交付、运维也变得更高效。

在四大产业云创新中心外，重庆与华为在政务云上的合作也得到了进一步深化务实。华为云助力构建的重庆政务云平台，已承载多个区县政务单位业务上云，共计500余个业务系统。以“应用”为中心，推动政务业务从传统云化向云原生化演进。在政务应用领域，华为云已为重庆多个区县的行政服务大厅提供赋能，打造综合性智慧服务办事大厅，为百姓办事提供一站式服务；扶贫办精准扶贫大数据平台项目，为2020年脱贫攻坚提供了更坚实可靠的保障，助力重庆扶贫工作更上新台阶。

在2021智博会的展会期间，华为云展区凭借盘古大模型、云云协同、产业云和政务云等展位成为人气最旺、科技最潮的展区之一，人们纷纷驻足欣赏和研究，成为本届智博会的亮点。

随着人工智能技术不断发展、需求持续涌现，AI应用的开发效率需要实现“瓶颈级”突破。华为云早在今年四月便发布了可以极大提高开发效率的盘古预训练大模型（以下简称“盘古”），在此次的华为展位上，该大模型又一次展现在人们眼前。

盘古旨在建立一套通用、易用的人工智能开发工作流，以赋能更多的行业和开发者，实现人工智能工业化开发。通过与行业知识结合，盘古能快速实现不同场景的适配，加速AI行业应用，让AI开发由作坊式转变为工业化开发的新模式。过去两年，盘古预训练大模型背后有众多的技术创新，获得了10多个业界挑战赛冠军， 30多个专利申请， 发表了70多篇IEEE、ACM期刊论文， 和120多篇CCF A类会议论文。

人工智能的魔力不断给人们带来惊喜，云端的种种畅想通过科技助力也已逐步变为触手可及的现实。在“华为云+智能 见未来”的展位上，华为云诠释了云云协同的理念与价值——实现华为云与终端云的深度协同与融合，为开发者和合作伙伴提供统一的服务与体验，为行业发展提供更扎实广阔的智能化升级底座，通过全面云化、全栈智能技术使能行业，助力实现商业成功。

为了全力支持重庆企业数字化转型，提升企业发展活力，加快数字产业化和产业数字化，在产业云展台上，华为云全面介绍了在重庆打造的四个“旗舰店”，即上文提到的四大产业云创新中心，提供高质量的服务，配备了多个驻场技术工程师，随时面对面帮助生态企业解决技术和业务难题。

智慧产业发展，改变城市生活。本次展会上，华为云提出政务云解决方案正式升级为“城市一朵云”。基于“1+N+M”体系构建，通过“基础创新”与“应用创新”并举的方式，加速城市的创新质变。华为云在国内首创基于分布式架构技术建设的政务云，以应用为中心的业务治理规范，可闭环可度量的精细化运营管理平台，实现全生命周期的智能化运维，帮助城市管理者更好、更高效的完成城市管理工作，为实现城市更智慧带来新价值。

日前，《重庆市制造业高质量发展“十四五”规划（2021—2025年）》发布，重庆将加快培育具有国际竞争力的产业集群，建设高质量的国家重要先进制造业中心。华为云将深耕产业链条布局，深度融入重庆市大力实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划，加快推动数字产业化、产业数字化，加速数字经济与实体经济深度融合，为重庆倾力打造“智造重镇”，加快建设“智慧名城”持续注入数字动能，共启高质量发展新征程。可以预见，随着“万物互联”智能世界的到来，每个人都将在不同场景里与智能化相遇，并享受着高科技带来的便捷和乐趣。

(责编：赵超、吕骞)