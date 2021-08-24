原标题：华兴资本发布2021中期业绩 利润同比大增202%

8月23日,华兴资本控股有限公司(以下简称“华兴资本”）发布2021年中期业绩。面对充满挑战的全球经济局势,逆境之下华兴资本再次展现出业务韧性。截至2021年6月30日，实现总收入与净投资收益同比增长111%至24.58亿元，经营利润显著增长200%至14.05亿元，净利润同比大增202%至12.28亿元。

在2020年实现年化股本回报率18.8%的基础上，华兴2021年上半年年化股本回报率达到38.4%，创下历史新高。

2021年华兴资本投资管理业务业绩表现强劲,收入同比大增105%至13.21亿元,对集团总收入的贡献进一步提升至54%。分部经营利润同比大增152%至9.95亿元,带动集团整体盈利大增。

截至6月30日，华兴资本投资管理业务的资产管理规模(AUM)总额进一步增至约617亿元。投资业绩同样优异,截至今年上半年，已完成投资基金的资金回报倍数(MOIC)平均为4.3倍，平均内部回报率(IRR)达54%。

私募股权基金表现强劲，与之相关的净投资收益持续增厚总利润，2021年上半年为11.2亿元，超过2020年全年的9.3亿水平，使集团的收入结构更加均衡和多样化。

2021年上半年，华兴基金投资聚焦智能智造以升级投资策略，在医疗健康、科技及产业升级和消费等几个领域，成功深入挖掘头部项目。多个项目登陆二级市场，预计未来会持续实现更多的投资收益以及附带权益收入。与此同时,今年年初启动的新经济人民币四期基金和美元四期基金募资也进展顺利。

2021年上半年，私募市场和二级市场均在疫情低谷后持续回暖，华兴资本蓄力多年的投资银行业务紧握市场机遇，实现收入7.42亿元,同比增长168%。其中股票承销业务收入大幅上升1412%至3.22亿,创历史最佳业绩；分部经营利润也大增628%至2.84亿元。

华兴资本的投资银行业务板块，无论是在中国内地、中国香港及美国三地持牌的布局上,还是在持续投入大量资源、招聘顶级人才等方面,都助力公司在越来越多的重大首次公开发行(IPO)项目中担任重要角色，上半年完成了多个标志性港股及美股IPO,包括快手、京东物流、百度、满帮集团、BOSS直聘、知乎等。2021年上半年，华兴资本在港股股票承销全市场中排名第6位,在中资机构中排名第3位。

据预计,未来丰富的投资银行储备项目将继续保持华兴投行强劲的收入增长势头。同时,华兴在私募融资业务板块也继续保持领先地位。不仅在医疗健康,产业互联网和消费行业持续占领市场高位,在硬科技领域也实现稳步进展,逐步巩固华兴品牌及口碑。

华兴资本董事长兼首席执行官包凡先生表示:“2021年上半年,全球经济在波动中延续复苏态势,华兴资本一如既往,专注于提升自身的综合竞争力，进一步完善整体业务布局及深化核心业务的协同效应。在复杂多变的宏观环境下，华兴资本凭借独一无二的投资加投行双轮驱动业务模式，展现出强大的实力与韧性。未来，我们将继续深耕智能经济领域，致力于探寻未来最伟大的企业,与之携手共进，力求为其创造价值，并因之而分享其价值创造,这是我们不变的长期使命。”

(责编：赵超、吕骞)