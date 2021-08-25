供销合作社系统工作人员服务农户实现秋粮丰收。受访者供图

人民网北京8月25日电 （记者李彤）“要尽快排水抢救，争取苗尖及早露出水面，雨后持续高温，不能一次将水排干，要保留适当水层。”8月23日，在湖北省随州市曾都区何店镇三岔河村，湖北省供销合作社农资集团的农技服务人员徐正明正在指导农户开展生产自救。

7月下旬以来，我国多地发生极端天气，造成严重洪涝灾害，防汛救灾、夺取全国秋粮丰收任务艰巨。中华全国供销合作总社（以下简称“全国供销合作总社”）发挥农资供应主渠道作用，全力支援河南、湖北、江苏等地农业恢复生产，保障全国秋粮生产用肥供应。

抓紧抓实抓细打出一套组合拳

粮食安全是“国之大者”，八月至九月正是秋粮产量形成的关键期，也是灾害性天气发生频繁期和重大病虫害发生活跃期，秋粮产量占我国全年粮食产量的70%，是确保全年粮食丰收的重要基础。全国供销合作总社全力应对秋粮生产面临的风险挑战，努力确保秋粮丰收到手。

据介绍，自7月底以来，全国供销合作总社发布了《关于做好防汛救灾和灾后恢复生产生活相关工作的紧急通知》等文件，要求各级供销合作社全力做好防汛救灾、恢复生产生活等工作，担当起保障农资供应、支援灾后农业生产恢复的重任；指导中国农资流通协会、中国东盟农资商会向全行业和会员企业发出携手抗灾保供倡议书，号召积极支援灾区恢复生产，保障农资供应；向全社会发布139家2021年供销合作社秋季农业生产农资保供重点企业名单和联系方式，方便企业与基层农资网点高效对接。

积极协调联动解决用肥供应缺口

洪灾发生后，多地因运输中断造成农资需求缺口，全国供销合作总社积极收集农资企业捐赠物资的运输车辆信息，及时向交通运输部报备，使运输车辆享受免费通行优惠。

8月6日，为落实国务院联防联控农资保供机制要求，全国供销合作总社农资与棉麻局联合农业农村部种植业管理司，迅速协调解决湖南、江苏、新疆三省区的化肥需求缺口，紧急调度中国供销集团中农公司、新疆农资集团对接满足肥料供应缺口，确保满足生产用肥。中国供销集团中农公司累计向疫情反弹与洪涝灾情形势严峻的河南、江苏、湖南、云南四省供应化肥约200万吨、农药近2000吨，目前基层库存较为充足。

全国供销合作总社注重发挥国家救灾化肥农药储备作用，7月26日起及时向河南、浙江等受灾地区投放，切实保障秋粮用肥需求，防范灾后重大病虫害发生威胁秋粮生产。据了解，中国供销集团中农公司向河南灾区投放1200吨国家救灾化肥储备，在国家规定送到价格的基础上再降100元/吨。据了解，国家救灾肥终端销售价格比当地同肥种低300元/吨至500元/吨。

同时，中国农资流通协会、中国东盟农资商会会员单位也积极响应号召，截至8月10日，共有18家协会、商会会员单位累计为河南灾区捐赠各类肥料3220吨、捐款1698万元。

深入田间地头 服务农民恢复生产

根据受灾程度和作物生长发育进程，供销合作社系统制定针对性的生产恢复指导意见，组织系统农技人员、庄稼医生深入生产一线，指导农民尽快恢复生产。河南省漯河市供销社针对秋作物大面积受灾的情况，要求全系统5家为农服务中心实行对受灾农户地块，提供“0利润”无人机飞防服务，只收取1元/亩的基本维护费用（正常市场价格为6元/亩）。

中国供销集团中农公司组织150多人分赴河南省郑州、漯河等洪涝一线，开展灾情调查、田间排涝、作物补救等工作。同时，利用网络平台向灾区农户开展农技服务，指导恢复生产。

湖北农资集团采取“线上+线下”相结合模式，精准开展农技服务指导，截至目前累计开展秋播惠农行动15场，累计开展“配方施肥、统防统治、农机作业、科学示范田”等四项服务面积达6万余亩次。

(责编：赵竹青、吕骞)