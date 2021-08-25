重大突破！我国发现预测地质储量12.68亿吨页岩油
2021年08月25日13:21 | 来源：新华网
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25日，中国石油大庆油田依靠自主创新
发现预测地质储量12.68亿吨页岩油
标志着我国页岩油勘探开发取得重大突破
大庆油田是我国陆上最大石油生产基地
60多年来累计生产原油超24亿吨
大庆油田古龙页岩油的勘探开发
实现了从陆相页岩生油
到陆相页岩产油的理论突破
页岩油勘探开发关键工程技术突破
对于保障国家能源安全
推动页岩油气产业发展具有重要意义
大庆油田预计“十四五”将新增
页岩油探明地质储量10亿吨
页岩油年产量达到100万吨以上
策划：赵承
监制：霍小光
统筹：谢良、杨进欣
记者：王春雨、杨喆、杨思琪
设计：苗夏阳
编辑：刘杨
新华社国内部、新华社黑龙江分社联合出品
(责编：岳弘彬、郝江震)
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