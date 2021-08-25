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重大突破！我国发现预测地质储量12.68亿吨页岩油

2021年08月25日13:21 | 来源：新华网
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　　25日，中国石油大庆油田依靠自主创新

　　发现预测地质储量12.68亿吨页岩油

　　标志着我国页岩油勘探开发取得重大突破

　　大庆油田是我国陆上最大石油生产基地

　　60多年来累计生产原油超24亿吨

　　大庆油田古龙页岩油的勘探开发

　　实现了从陆相页岩生油

　　到陆相页岩产油的理论突破

　　页岩油勘探开发关键工程技术突破

　　对于保障国家能源安全

　　推动页岩油气产业发展具有重要意义

　　大庆油田预计“十四五”将新增

　　页岩油探明地质储量10亿吨

　　页岩油年产量达到100万吨以上

　　策划：赵承

　　监制：霍小光

　　统筹：谢良、杨进欣

　　记者：王春雨、杨喆、杨思琪

　　设计：苗夏阳

　　编辑：刘杨

　　新华社国内部、新华社黑龙江分社联合出品

(责编：岳弘彬、郝江震)

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